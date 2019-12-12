Экономика

News.ruNews.ruГосдума приняла закон о повышении МРОТ в 2020 году

Госдума РФ в четверг, 12 декабря, в окончательном третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Это составляет 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
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Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Коммерсантъвчера в 06:34

Госдума приняла закон о повышении МРОТ на 850 руб

РБКвчера в 06:29

Выше инфляции

Российская газетавчера в 05:55

Госдума приняла закон о повышении МРОТа

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Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

РИА Новостивчера в 05:20

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

ТАССвчера в 05:17

МРОТ с 1 января будет увеличен

Государственная Дума РФвчера в 05:14
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Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

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Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко объяснил решение уйти в отставку словами «это будет лучше для жителей».
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В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собиравшихся совершить теракты.
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Умер один из сахалинских близнецов, ожидавших операции у Каабака

Умер Роман Кузнецов, один из сахалинских двойняшек, ожидавший пересадки почек от родителей у трансплантолога Михаила Каабака, сообщила пресс-служба Минздрава.
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Роскошная версия Skyline Deluxe Advanced выполнена в лучшем виде.
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Консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании

Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, у тори 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями.
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Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

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Forbes оценил новейшую российскую подлодку

Американское издание Forbes назвало новейшую российскую подлодку Б-274 "Петропавловск-Камчатский" непохожей ни на одну американскую субмарину.
РИА Новости 03:25
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День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
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Экс-президента Киргизии Атамбаева заподозрили в убийстве

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Сенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян

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Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
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Глава Минэнерго Украины пообещал с января транзит российского газа

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Росстат отчитался о естественной убыли населения в России

Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек.
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Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
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Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
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Кравцов расторг контракт с «Трактором»

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МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

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В бундестаге оценили решение о высылке двух дипломатов из России

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