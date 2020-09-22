Госдума одобрила повышение НДПИ и отмену льгот для нефтяников
Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и химиков, а также об отмене льгот для нефтяников. Документ внесло на рассмотрение правительство.В источнике
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Проект реформы налогообложения нефтяной отрасли принят ГД в I чтении
Российская газета22 сентября в 11:23
Минфин считает, что повышение НДПИ существенно не ухудшит финансовое положение компаний
ТАСС22 сентября в 07:36
Законопроект о реформе НДД и отмене ряда льгот для нефтянки прошел I чтение
Интерфакс22 сентября в 07:16