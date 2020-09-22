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Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и химиков, а также об отмене льгот для нефтяников. Документ внесло на рассмотрение правительство.