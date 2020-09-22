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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Госдума одобрила повышение НДПИ и отмену льгот для нефтяников

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и химиков, а также об отмене льгот для нефтяников. Документ внесло на рассмотрение правительство.В источнике
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Finam.Ru

Законопроект о корректировке НДД и НДПИ прошел первое чтение

Finam.Ru22 сентября в 08:06
Ведомости

Госдума одобрила повышение налогов для добывающих компаний

Ведомостивчера в 17:37
Российская газета

Проект реформы налогообложения нефтяной отрасли принят ГД в I чтении

Российская газета22 сентября в 11:23
Финмаркет

Депутаты в первом чтении повысили НДПИ на металлы и удобрения

Финмаркет22 сентября в 09:26
ТАСС

Минфин считает, что повышение НДПИ существенно не ухудшит финансовое положение компаний

ТАСС22 сентября в 07:36
ПРАЙМ

Потери в нефтяной отрасли от роста налогового бремени будут значительными

ПРАЙМвчера в 03:08
Интерфакс

Законопроект о реформе НДД и отмене ряда льгот для нефтянки прошел I чтение

Интерфакс22 сентября в 07:16

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").
Коммерсантъ17:54
1

КС белорусской оппозиции призвал к бессрочной акции неповиновения

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что КС выступает за бессрочную акцию неповиновения и требует новых президентских выборов.
Московский Комсомолецвчера в 05:30
66

В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
REGNUM20:48
9

На Аляске приступили к снятию памятника Баранову с постамента

Власти города Ситка, который расположен в американском штате Аляска, приступили к работам по снятию с постамента и переносу из центрального парка статуи правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты19:10
1

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
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В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.
Газета.Ru18:34
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Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъвчера в 19:42
66

Как хихикают крысы, выяснили британские ученые

Исследование, опубликованное 21 сентября в журнале Current Biology, предполагает, что эти высокочастотные звуки похожи на человеческий смех, и количество смеха напрямую связано с тем, насколько позитивно воспринимают крысы щекотку.
LentaChel.ru22 сентября в 10:58
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Путин потребовал завершить затянувшуюся реконструкцию петербургской консерватории

Реконструкция Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге должна быть доведена до конца, заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с сенаторами в Кремле.
ТАССвчера в 07:39
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В Иркутской области пенсионер МВД задержал сбежавшего преступника

В Иркутской области задержан преступник, совершивший с подельницей побег из-под стражи во время этапирования в колонию, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости22 сентября в 10:17
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