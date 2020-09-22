Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

Госдума одобрила повышение НДПИ на металлы и удобрения

Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о введении так называемого рентного коэффициента (К-рента) в размере 3,5 к действующим ставкам налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на металлы и удобрения, сообщает «Инферфакс».В источнике
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Потери в нефтяной отрасли от роста налогового бремени будут значительными

ПРАЙМвчера в 03:08
Российская газета

Проект реформы налогообложения нефтяной отрасли принят ГД в I чтении

Российская газета22 сентября в 11:23
Интерфакс

Законопроект о реформе НДД и отмене ряда льгот для нефтянки прошел I чтение

Интерфакс22 сентября в 07:16
Парламентская газета

Пакет законопроектов о повышении НДПИ на добычу удобрений и руд прошёл первое чтение в Госдуме

Парламентская газета22 сентября в 07:49
ТАСС

Минфин считает, что повышение НДПИ существенно не ухудшит финансовое положение компаний

ТАСС22 сентября в 07:36
Finam.Ru

Законопроект о корректировке НДД и НДПИ прошел первое чтение

Finam.Ru22 сентября в 08:06
Финмаркет

Депутаты в первом чтении повысили НДПИ на металлы и удобрения

Финмаркет22 сентября в 09:26

В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков
REGNUM20:48
86

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
3,1K

Революционный природный антибиотик открыли в России

Ученые из Тюменского государственного университета, вместе с коллегами из других научно-исследовательских институтов РФ открыли универсальный природный антибиотик, который способен преодолевать устойчивость патогенов к лекарственным препаратам.
РИА ОмскПрессвчера в 02:34
1K

Правительство может переложить стоимость приборов на население

Правительство поручило ФАС, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи граждан, следует из поручений вице-премьера Юрия Борисова от 18 сентября (с ними ознакомился "Ъ").
Коммерсантъ17:54
21

ВМФ подтвердил инцидент с российским кораблем в Балтийском море

В Балтийском море малый противолодочный корабль РФ "Казанец" в условиях плохой видимости столкнулся с рефрижераторным судном под флагом Маршалловых островов Ice Rose, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
Газета.Ruвчера в 09:14
327

Отставки губернаторов: семь кандидатов и осторожная тактика Кремля

В 2016 году прямые выборы глав проходили лишь в семи регионах (и еще в двух решение о наделении полномочиями глав субъектов Федерации принималось по итогам голосования в заксобраниях), далеко не факт, что в 2021 году Кремль выберет принципиально иную тактику.
Regcomment.ruвчера в 08:12