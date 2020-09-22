Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о введении так называемого рентного коэффициента (К-рента) в размере 3,5 к действующим ставкам налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на металлы и удобрения, сообщает «Инферфакс».