Коронавирус
ИзвестияГосдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса
Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса. Воспользоваться правом можно будет до 30 сентября, однако только в том случае, если доходы за предшествующий месяц окажутся на 30% и более ниже, чем среднемесячный доход прошлого года.
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с чего всё началось
Кредитные каникулы, закон о которых приняла Госдума, из всего пакета срочных антикризисных мер несут для банков наибольшие финансовые риски, в случае массовой приостановки платежей потери банковской системы могут быть огромными.Российская газета11:49
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Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в России
Главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что взрывного роста заболеваемости COVID-19 в стране нет.
Общество
Голикова и Попова предложили продлить нерабочую неделю
Нерабочая неделя, которая призвана сдержать распространение коронавируса, была введена Владимиром Путиным после обращения к нации 25 марта.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом
В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
Общество
Голикова рассказала о тест-системе на иммунитет от коронавируса
Тест-система на иммунитет к новому коронавирусу, разработанная "Вектором", может быть зарегистрирована к 10-15 апреля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Политика
Путин и Эрдоган обсудили возвращение россиян на родину
Президент России Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом ситуацию с распространением коронавируса и возвращение граждан РФ.
Авто
Появилась информация о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа
Самая легкая версия подойдет водителям с «легковой» категорией B, для остальных же потребуются права с «грузовой» категорией C. Первые две версии будут конкурировать с «ГАЗелями Next» (обычной и усиленной), а более тяжелые станут соперниками стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции. Об этом информирует РИА "Новости".
Происшествия
На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 1 апреля 2020, 11:37 — REGNUM Пять новых случаев коронавирусно инфекции подтверждено на территории Краснодарского края.
Экономика
Новый налог на банковские вклады принимает Госдума
Поправки в Налоговый кодекс, согласно которым будут облагаться налогом проценты с вкладов, превышающих 1 миллион рублей, внесены в нижнюю палату парламента, сообщает ИА DEITA.
Общество
Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Здоровье
В Минздраве заявили о передаче коронавируса половым путем
Коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться половым путем.
Здоровье
Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавирусной инфекции
По данным итальянского Минздрава, к 21 марта количество смертей среди людей старшего поколения вернулось к значениям, которые стали нормой для Италии в последние годы в сезон распространения гриппа.
Общество
В Москве готовят QR-коды для контроля режима изоляции
1. Власти Москвы подтвердили, что для контроля за режимом изоляции введут QR-коды В Москве будут использовать специальные QR-коды для контроля за соблюдением жителями города режима изоляции.
Политика
Кремль не обсуждает возможность ввода ЧС в России
Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС на фоне пандемии коронавируса COVID-19, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Посол РФ Антонов: Россия протягивает руку помощи американскому народу
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российский самолет ВКС с гумпомощью приземлится в Нью-Йорке около 20.30 мск, передает РИА "Новости".
Политика
Путин утвердил наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за нарушения в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ.
Политика
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Общество
В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса
С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Армия и оружие
Пандемия спасла Норвегию от «ядерной войны»
Таков в общих чертах был сценарий натовских учений Cold Response 2020 («Холодный ответ-2020»), стартовавших 2 марта в Северной Норвегии.
Здоровье
Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом выздоровел на Ставрополье
Выписан первый пациент, госпитализированный с диагнозом коронавирусной инфекции, сообщила заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая на ежедневном брифинге.
Происшествия
В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины
Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Путешествия
Турция после окончания пандемии откроется в первую очередь для российских туристов
По данным Минтуризма Турции, в 2019 году страну посетили 51,7 млн туристов, среди них первое место заняла Россия (7,02 млн), далее Германия (5 млн), Болгария (2,7 млн), Великобритания (2,56 млн) и Иран (2 млн).
Политика
Аваков не исключил продления карантина на Украине до конца мая
Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что в стране возможно продление карантина в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 до конца мая.
Политика
В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза
Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Авто
Subaru приостановит производство в Японии
Авто
Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров
В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.