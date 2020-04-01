Коронавирус

ИзвестияИзвестияГосдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса. Воспользоваться правом можно будет до 30 сентября, однако только в том случае, если доходы за предшествующий месяц окажутся на 30% и более ниже, чем среднемесячный доход прошлого года.
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с чего всё началось
Кредитные каникулы, закон
 о которых приняла Госдума, из всего пакета срочных антикризисных мер несут для банков наибольшие финансовые риски, в случае массовой приостановки платежей потери банковской системы могут быть огромными.
Российская газета11:49

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В Совфеде подержали закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

РИА Новости10:31

Банкиры предупредили о рисках массовых кредитных каникул

Российская газета11:49

Госдума одобрила кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса

Коммерсантъ07:32

Дума приняла поправки о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса

РБК07:32

Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

RT на русском07:09

В Госдуме объяснили решение не обнулять ставку по кредитам на «каникулы»

REGNUM08:55

Граждане и субъекты МСП смогут обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября

ТАССвчера в 12:43
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в России

Главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что взрывного роста заболеваемости COVID-19 в стране нет.
News.ru 11:33
Общество

Голикова и Попова предложили продлить нерабочую неделю

Нерабочая неделя, которая призвана сдержать распространение коронавируса, была введена Владимиром Путиным после обращения к нации 25 марта.
Ведомости 12:18
Здоровье

В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
RT на русском 10:55
Общество

Голикова рассказала о тест-системе на иммунитет от коронавируса

Тест-система на иммунитет к новому коронавирусу, разработанная "Вектором", может быть зарегистрирована к 10-15 апреля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:03
Политика

Путин и Эрдоган обсудили возвращение россиян на родину

Президент России Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом ситуацию с распространением коронавируса и возвращение граждан РФ.
Известия 11:57
Авто

Появилась информация о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа

Самая легкая версия подойдет водителям с «легковой» категорией B, для остальных же потребуются права с «грузовой» категорией C. Первые две версии будут конкурировать с «ГАЗелями Next» (обычной и усиленной), а более тяжелые станут соперниками стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».
Автоновости дня 08:23
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru 11:55
Происшествия

На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 1 апреля 2020, 11:37 — REGNUM Пять новых случаев коронавирусно инфекции подтверждено на территории Краснодарского края.
REGNUM 04:37
Экономика

Новый налог на банковские вклады принимает Госдума

Поправки в Налоговый кодекс, согласно которым будут облагаться налогом проценты с вкладов, превышающих 1 миллион рублей, внесены в нижнюю палату парламента, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 02:15
Общество

Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
РБК 11:15
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Здоровье

В Минздраве заявили о передаче коронавируса половым путем

Коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться половым путем.
РБК 09:40
Здоровье

Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавирусной инфекции

По данным итальянского Минздрава, к 21 марта количество смертей среди людей старшего поколения вернулось к значениям, которые стали нормой для Италии в последние годы в сезон распространения гриппа.
REGNUM 09:47
Общество

В Москве готовят QR-коды для контроля режима изоляции

1. Власти Москвы подтвердили, что для контроля за режимом изоляции введут QR-коды В Москве будут использовать специальные QR-коды для контроля за соблюдением жителями города режима изоляции.
Lenta.ru 04:38
Политика

Кремль не обсуждает возможность ввода ЧС в России

Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС на фоне пандемии коронавируса COVID-19, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:47
Политика

Посол РФ Антонов: Россия протягивает руку помощи американскому народу

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российский самолет ВКС с гумпомощью приземлится в Нью-Йорке около 20.30 мск, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:16
Политика

Путин утвердил наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за нарушения в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ.
Москва 24 09:00
Политика

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
РИА Новости 10:48
Общество

В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса

С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Интерфакс 29 марта в 13:01
Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Коммерсантъ 04:42
Армия и оружие

Пандемия спасла Норвегию от «ядерной войны»

Таков в общих чертах был сценарий натовских учений Cold Response 2020 («Холодный ответ-2020»), стартовавших 2 марта в Северной Норвегии.
Еженедельник Звезда 30 марта в 23:17
Здоровье

Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.
News.ru 03:25
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
9111.ru 10:48
Здоровье

Первый пациент с коронавирусом выздоровел на Ставрополье

Выписан первый пациент, госпитализированный с диагнозом коронавирусной инфекции, сообщила заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая на ежедневном брифинге.
Кавказский узел 06:56
Происшествия

В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины

Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Вести.Ru 06:26
Путешествия

Турция после окончания пандемии откроется в первую очередь для российских туристов

По данным Минтуризма Турции, в 2019 году страну посетили 51,7 млн туристов, среди них первое место заняла Россия (7,02 млн), далее Германия (5 млн), Болгария (2,7 млн), Великобритания (2,56 млн) и Иран (2 млн).
Интерфакс 08:08
Политика

Аваков не исключил продления карантина на Украине до конца мая

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что в стране возможно продление карантина в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 до конца мая.
Газета.Ru вчера в 15:53
Политика

В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза

Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Газета.Ru 08:52
Авто

Subaru приостановит производство в Японии

Автоновости дня 02:16
Авто

Россию ожидает массовый уход автомобильных брендов и автодилеров

В связи с чем, большинству брендов ничего не останется, как покинуть рынок РФ.
32CARS.ru 30 марта в 12:57
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