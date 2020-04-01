с чего всё началось

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса. Воспользоваться правом можно будет до 30 сентября, однако только в том случае, если доходы за предшествующий месяц окажутся на 30% и более ниже, чем среднемесячный доход прошлого года.

Общество Голикова и Попова предложили продлить нерабочую неделю Нерабочая неделя, которая призвана сдержать распространение коронавируса, была введена Владимиром Путиным после обращения к нации 25 марта.

Здоровье В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.

Политика Путин и Эрдоган обсудили возвращение россиян на родину Президент России Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом ситуацию с распространением коронавируса и возвращение граждан РФ.

Авто Появилась информация о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа Самая легкая версия подойдет водителям с «легковой» категорией B, для остальных же потребуются права с «грузовой» категорией C. Первые две версии будут конкурировать с «ГАЗелями Next» (обычной и усиленной), а более тяжелые станут соперниками стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».

Экономика Новый налог на банковские вклады принимает Госдума Поправки в Налоговый кодекс, согласно которым будут облагаться налогом проценты с вкладов, превышающих 1 миллион рублей, внесены в нижнюю палату парламента, сообщает ИА DEITA.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.

Здоровье Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавирусной инфекции По данным итальянского Минздрава, к 21 марта количество смертей среди людей старшего поколения вернулось к значениям, которые стали нормой для Италии в последние годы в сезон распространения гриппа.

Общество В Москве готовят QR-коды для контроля режима изоляции 1. Власти Москвы подтвердили, что для контроля за режимом изоляции введут QR-коды В Москве будут использовать специальные QR-коды для контроля за соблюдением жителями города режима изоляции.

Политика Кремль не обсуждает возможность ввода ЧС в России Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС на фоне пандемии коронавируса COVID-19, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Путин утвердил наказание за нарушения на голосовании по Конституции Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за нарушения в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ.

Общество В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Здоровье Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.

Общество Названы ключевые симптомы коронавируса Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.

Здоровье Первый пациент с коронавирусом выздоровел на Ставрополье Выписан первый пациент, госпитализированный с диагнозом коронавирусной инфекции, сообщила заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая на ежедневном брифинге.