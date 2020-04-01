Коронавирус

ИзвестияИзвестияГосдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса. Воспользоваться правом можно будет до 30 сентября, однако только в том случае, если доходы за предшествующий месяц окажутся на 30% и более ниже, чем среднемесячный доход прошлого года.
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В Совфеде подержали закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

РИА Новости10:31

В Госдуме объяснили решение не обнулять ставку по кредитам на «каникулы»

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Дума приняла поправки о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса

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Госдума одобрила кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса

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Ведомости08:31

Получателям кредитных каникул ограничат проценты

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Граждане и субъекты МСП смогут обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября

ТАССвчера в 12:43
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На Украине за сутки выявили 120 новых случаев заражения COVID-19

За сутки было подтверждено 120 новых случаев. Всего заражение выявлено во всех 24 областях Украины и в городе Киеве.
ИА Красная Весна 04:22
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В Москве определились со штрафами за нарушение режима изоляции

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Lenta.ru 09:14
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Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию в метр

Исключение допускается только при поездках в такси.
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С 1 по 5 апреля в Волгоградской области действует режим обязательной самоизоляции для граждан всех возрастов.
Волгоградская правда 09:11
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Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
Газета.Ru 08:52
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В Минздраве Италии объяснили высокую смертность от коронавируса

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Саратов, 1 апреля 2020, 17:41 — REGNUM Из-за объявленного ранее введения пропускного режима саратовцы выстроились в длинные очереди за пропусками во все районные администрации города.
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Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

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BFM.ru вчера в 21:44
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Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
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Могут ввести мораторий на блокировку счетов малого бизнеса

Власти РФ предлагают ввести мораторий на блокировку счетов малому и среднему бизнесу.
ИА Клерк.Ру 10:16
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Госдума снизила ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса

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ИА Клерк.Ру вчера в 04:22
Хоккей

Жена Малкина рассказала о травле хоккеиста за паспорт США

Анна Кастерова, жена нападающего "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, рассказала о травле супруга из-за получения гражданства США.
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Президент России Владимир Путин проведет совещание с правительством посредством телеконференции.
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На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
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Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
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В Петербурге нашли тело женщины со следами укусов собак

По данным местных СМИ, на теле женщины без одежды обнаружили укусы собак.
РИА Новости 08:43
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Генпрокуратура выявила в соцсетях новые фейки о коронавирусе

Генеральная прокуратура России выявила в социальных сетях, в том числе Facebook и «ВКонтакте», несколько новых недостоверных сообщений о распространении коронавируса COVID-19 в России.
Коммерсантъ 08:47
Общество

Правила техосмотра автомобилей в России изменили

Государственная Дума приняла закон, изменяющий правила обязательного техосмотра автомобилей в России.
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Наталья Подольская рассказала Лере Кудрявцевой о второй беременности

Певица призналась, что они с мужем Владимиром Пресняковым всерьез задумываются о втором пополнении в семье.
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Евгений Куйвашев ответил на популярные вопросы о режиме изоляции

Губернатор Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы по поводу эпидемиологической обстановки в Свердловской области.
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Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
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Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
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Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
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Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ

Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.
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