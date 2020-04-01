Коронавирус
ИзвестияГосдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса
Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса. Воспользоваться правом можно будет до 30 сентября, однако только в том случае, если доходы за предшествующий месяц окажутся на 30% и более ниже, чем среднемесячный доход прошлого года.
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Энергетика
США в нефтяной войне с Россией назвали победителем
Индустрия сланцевой нефти в США больше всего пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России.
Кино
«КиноПоиск» назвал фильмы, интересующие россиян во время пандемии
Общество
Живущей с рождения в медцентре девочке нашли новую семью
Для девочки, которая с рождения жила в частной клинике "Мать и дитя" нашли замещающую семью.
Общество
Названы ключевые симптомы коронавируса
Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.
Политика
Путин разрешил ФСО использовать боевую технику
Президент России Владимир Путин наделил правом Федеральную службу охраны (ФСО) применять боевую технику в "определенных законодательством случаях и порядке".
Общество
Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции
Власти Москвы разработали приложение для QR-кодов для контроля за соблюдением карантина, сообщил радиостанции "Эхо Москвы" глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Общество
Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
Наука
Кошкам может передаваться коронавирус
Коронавирус передавался воздушно-капельным путем от одного животного другому.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом
Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Космос
Мочу астронавтов могут использовать для создания лунной базы
В научном журнале Journal of Cleaner Production была опубликована статья, в которой говорится о том, что команде Анны-Лены Кьениксен из Университетского колледжа Эстфолла в Норвегии удалось совершить достаточно интересное открытие — по их словам, мочу астронавтов в будущем могут использоваться для создания лунной базы.
Общество
Ведущий эпидемиолог Китая спрогнозировал спад пандемии коронавируса
Чжун Наньшань, возглавляющий специальную комиссию по борьбе с коронавирусом, выразил мнение, что второй волны эпидемии в Китае не будет.
Технологии
Xiaomi представит 22 новых продукта на фестивале Mi Fan
Xiaomi объявила, что 3 апреля пройдёт мероприятие Mi Fan Festival 2020, посвящённое юбилею компании.
Общество
Минздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
Общество
Роспотребнадзор сообщил о необходимости продлить выходные в России
В России должно быть продлено количество нерабочих дней в связи с коронавирусом. Об этом заявила Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Сроки сдачи налоговой отчетности продлены
Если крайний срок сдачи отчетности или уплаты налогов (страховых взносов) приходится на нерабочий день, установленный Президентом РФ, то окончание этого срока переносится на ближайший рабочий день.
Здоровье
Врач объявила альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета
Секрет успеха заключается в цинке и витаминах А и С. Как сообщает МедиаПоток, чеснок и имбирь, конечно, хорошо способствуют укреплению иммунитета, однако защитить собственный организм можно и другими продуктами.
Общество
Мосгордума определила размер штрафов для нарушителей самоизоляции
Штраф за передвижения по городу для физических лиц составит 4 тыс. руб. В случае повторного нарушения или использования транпорта придется заплатить 5 тыс. руб. Мосгордума рассматривает поправки в КоАП Москвы.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
Экономика
Сбербанк и ВТБ начали выдавать кредиты бизнесу для выплаты зарплат
Кредитная организация начала выдавать беспроцентные кредиты для выплаты зарплат.
Политика
Посол РФ Антонов: Россия протягивает руку помощи американскому народу
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российский самолет ВКС с гумпомощью приземлится в Нью-Йорке около 20.30 мск, передает РИА "Новости".
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Политика
Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом
Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Общество
Власти Москвы опровергли информацию о завершении режима самоизоляции до конца апреля
Информация, что в мэрии Москвы рассчитывают на завершение режима самоизоляции до конца апреля, не соответствует действительности.
Здоровье
В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом
С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
Общество
Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию
Роспотребнадзор поручил проверить на коронавирус вернувшихся из Европы Кроме того, главам регионов необходимо проконтролировать соблюдение гражданами самоизоляции в домашних условиях, а также обязательное использование масок и респираторов персоналом общественного транспорта и других мест массового пребывания людей, сказано в документе.
Авто
УАЗ назвал цены на УАЗ «Пикап» с «автоматом»
«Автоматический» УАЗ «Пикап» в начальной комплектации «Оптимум» (от 1 181 000 рублей) по умолчанию оснащается стальными подушками безопасности водителя и пассажира, стальными 16-дюймовыми дисками, кондиционером, светодиодными дневными ходовыми огнями, а также электроприводом и подогревом наружных зеркал.
Технологии
Bethesda отменила конференцию с анонсами в июне из-за коронавируса
Компания хотела организовать мероприятие с анонсами и новой информацией о своих проектах, но из-за пандемии этот вариант тоже перестали рассматривать.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Экономика
РФ уведомила Кипр об изменении договора по двойному налогообложению
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны направило властям Кипра письмо об изменении договора об избежании двойного налогообложения.