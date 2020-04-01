Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГосдума одобрила кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для пострадавших от коронавируса COVID-19. Ими смогут воспользоваться граждане, индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес. Законопроект был подготовлен по поручению президента Владимира Путина.
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Госдума одобрила закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

РИА Новости01 апреля в 19:00

Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Парламентская газета01 апреля в 06:28

Власти дали полугодовую отсрочку от выплат по кредитам: кто ее получит

Московский Комсомолец01 апреля в 10:15

Дума приняла поправки о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса

РБК01 апреля в 07:32

В России объявляются кредитные каникулы

Росбалт01 апреля в 06:52

Пострадавшим от коронавируса дадут кредитные каникулы

Государственная Дума РФ01 апреля в 05:45

Получателям кредитных каникул ограничат проценты

Российская газета01 апреля в 09:44
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Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы на время самоизоляции

Эксперты «КиноПоиска» рассказали, какие сериалы и фильмы россияне предпочитают смотреть в период самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Известия 11:47
Общество

Россия прекращает вывоз граждан из-за рубежа

Другой источник издания сообщил, что будут приостановлены все международные рейсы. Между тем в других странах остаются сотни граждан РФ.
Правда УрФО 09:47
Общество

Академик РАН: коронавирус нового типа пришел в человечество навсегда

Человечеству стоит осознать, что коронавирус нового типа останется с ним навсегда.
Московский Комсомолец 18:17
Общество

В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
РИА Новости вчера в 12:31
Общество

Сотрудники администрации Санкт-Петербурга перешли на удаленную работу

Сотрудники администрации Санкт-Петербурга в связи с ограничениями в городе из-за коронавируса частично перешли на работу в удаленном режиме.
ТАСС 14:39
Здоровье

Московским врачам предложили испытать на себе препарат от коронавируса

Как говорится на сайте Doc-Covid.ru, врачи, имеющие непосредственный контакт с зараженными пациентами, могут помочь определить его эффективность в качестве профилактики развития симптомов.
Эхо Москвы 12:00
Политика

Капитана зараженного коронавирусом авианосца США сняли с должности

В ВМС США приняли решение освободить от должности командира атомного авианосца Theodore Roosevelt Бретта Крозье, чей рапорт о распространении коронавируса среди членов экипажа судна попал в руки СМИ, сообщило агентство Reuters.
Газета.Ru 04:17
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском 16:38
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Шоу-бизнес

У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

Российская газета 12:19
Наука

Ученые обнаружили коронавирус у кошек в Ухане

Китайские ветеринары обнаружили у 15% бездомных и приютских кошек из Уханя заражение коронавирусной инфекцией.
Известия 17:54
Политика

Россия передала США тест-систему на коронавирус

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
Lenta.ru 16:48
Кино

Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов

МИР 24 16:03
Шоу-бизнес

Солистка «Фабрики» Саша Савельева шокировала фанатов новым имиджем

Некоторые фанаты были шокированы самой прической певицы и сравнили ее с регги-певцом Бобом Марли.
Слово и Дело 05:56
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 15:24
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru 13:33
Гаджеты

Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Политическая Экспертиза 04:29
Политика

В Иркутской области могут сократить срок самоизоляции

Решение о прекращении режима самоизоляции в Иркутской области будет принимать санитарно-эпидемиологическая комиссия, созданная при правительстве региона, заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 3 апреля, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
ИА Красная Весна 11:28
Происшествия

СК возбудил дело против двух генералов МВД

Постановление о возбуждении дела подписано лично главой СК Александром Бастрыкиным. Генералам грозит до 10 лет лишения свободы.
Эхо Москвы вчера в 20:13
Космос

Космический корабль Илона Маска взорвался во время испытаний

Авария произошла во время испытаний прототипа космического корабля Starship SN3. Бак аппарата наполнили жидким азотом.
Pravda.Ru 09:23
Армия и оружие

В Сербию вылетел седьмой самолёт ВКС России с гуманитарной помощью

Седьмой самолёт Ил-76 ВКС России вылетел в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 18:26
Общество

В Турции запретили выходить из дома жителям младше 20 лет

По данным турецкого минздрава, по состоянию на 3 апреля в стране с начала эпидемии зарегистрировали 20 921 случай заражения коронавирусом.
РБК 16:41
Происшествия

В Костромской области подтверждена смерть из-за коронавируса

Кострома, 3 апреля 2020, 21:19 — REGNUM Летальный исход вследствие заражения коронавирусом подтвердился в Костромской области, сообщила 3 апреля журналистам замглавы региона Ольга Ерёмина.
REGNUM 14:19
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Здоровье

Украинский Минздрав спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в стране

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились 942 человек, 23 украинца скончались, 19 граждан одолели недуг и были выписаны из больниц.
RuNews24.ru 07:16
Общество

В Калининградской области продлили режим самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции в Калининградской области продлили до 12 апреля.
РБК Калининград 11:31
Общество

В ФМБА назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров считает, что вспышка коронавируса в России закончится к лету.
МР7.ру вчера в 01:45
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
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