Парламентарии в третьем чтении одобрили поправки в закон о ЦБ. Документ дает право на кредитные каникулы гражданам, ИП и малым предприятиям, оказавшимся в тяжелой ситуации из-за коронавируса. Информация об этом опубликована на официальном сайте Госдумы РФ.

Политика Трамп уволил генерального инспектора разведки из-за дела об импичменте Аткинсон первым в США выразил обеспокоенность по поводу жалобы анонимного офицера разведки, касающейся телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского 25 июля прошлого года, что, в конечном счете, и привело к расследованию дела об импичменте, которое провалилось в сенате.

Политика Эр-Рияд опроверг сообщения о желании подорвать сланцевую нефтедобычу Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг информацию о желании королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, которая прозвучала в одном из российских СМИ.

Шоу-бизнес Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом Американская певица Алиша Бет Мур, известная под псевдонимом Pink, сообщила о том, что она заразилась коронавирусной инфекцией.

Энергетика Путин предупредил о риске дефицита нефти Ранее сообщалось, что Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти с представителями правительства, администрации президента и нефтяниками.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Наука У уханьских кошек нашли коронавирус нового типа Китайские ветеринары собрали образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, которые живут на территории Уханя, и обнаружили, что примерно 15% из них были заражены коронавирусом нового типа.

Здоровье Россиянам посоветовали забыть о будильнике на время самоизоляции Врач-сомнолог Александр Калинкин призвал отказаться от будильника во время самоизоляции, чтобы улучшить качество отдыха, а также самочувствие и качество жизни, передает ТАСС.

Политика В Кремле анонсировали очередное обращение Путина к россиянам Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин 2 апреля после 16:00 выступит с новым обращением к гражданам.

Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.

Общество Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажу алкоголя Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рекомендовал регионам не ограничивать продажу алкоголя на время действия режимов самоизоляции, потому что в противном случае может появится «серьезное социальное напряжение».

Общество Россия приостанавливает все вывозные рейсы Россия приостановит все международные авиарейсы. По данным источника "Интерфакса", все вывозные рейсы прекратят 4 апреля.

Общество Эксперт назвал коронавирус причиной роста продаж водки в России Ситуация с распространением коронавируса может резко усилить рост розничных продаж алкогольной продукции в марте по причине как роста её потребления, так и использования в качестве антисептиков, — цитирует эксперта РИА Новости.

Общество Правительство одобрило меры помощи россиянам, застрявшим за границей Правительство выделит из резервного фонда деньги для помощи россиянам, которые не смогли вернуться на родину из-за пандемии коронавируса, следует из сообщения на сайте кабмина.

Экономика Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.

Здоровье Врач объяснил, почему нужно обильно пить для профилактики коронавируса Специалист по внутренним болезням и нефрологии, доктор Арзу Акгюль рассказал турецкому изданию Sözcü, что вода играет важную роль в борьбе со многими заболеваниями, в том числе и COVID-19.