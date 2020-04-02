Коронавирус
vBryanske.comГосдума одобрила кредитные каникулы из-за коронавируса
Парламентарии в третьем чтении одобрили поправки в закон о ЦБ. Документ дает право на кредитные каникулы гражданам, ИП и малым предприятиям, оказавшимся в тяжелой ситуации из-за коронавируса. Информация об этом опубликована на официальном сайте Госдумы РФ.
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Требование о «кредитных каникулах» предлагается направлять по мобильному телефону
Гарант01 апреля в 05:40
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Специалист по внутренним болезням и нефрологии, доктор Арзу Акгюль рассказал турецкому изданию Sözcü, что вода играет важную роль в борьбе со многими заболеваниями, в том числе и COVID-19.
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