Коронавирус

vBryanske.comvBryanske.comГосдума одобрила кредитные каникулы из-за коронавируса

Парламентарии в третьем чтении одобрили поправки в закон о ЦБ. Документ дает право на кредитные каникулы гражданам, ИП и малым предприятиям, оказавшимся в тяжелой ситуации из-за коронавируса. Информация об этом опубликована на официальном сайте Госдумы РФ.
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Подводные камни кредитных каникул. Кому они помогут, а кому не стоит обращаться за отсрочкой

Life.ruвчера в 02:30

#оденьгахпросто: кто может уйти на кредитные каникулы из-за коронавируса

Банки.ру02 апреля в 23:35

Пострадавшим от коронавируса дадут кредитные каникулы

Государственная Дума РФ01 апреля в 05:45

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

РИА Новости01 апреля в 19:00

Дума приняла поправки о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса

РБК01 апреля в 07:32

Депутату Госдумы непонятно, как гражданам уйти на «кредитные каникулы»

REGNUM02 апреля в 10:43

Требование о «кредитных каникулах» предлагается направлять по мобильному телефону

Гарант01 апреля в 05:40
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Политика

Трамп уволил генерального инспектора разведки из-за дела об импичменте

Аткинсон первым в США выразил обеспокоенность по поводу жалобы анонимного офицера разведки, касающейся телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского 25 июля прошлого года, что, в конечном счете, и привело к расследованию дела об импичменте, которое провалилось в сенате.
Российская газета 02:23
Политика

Эр-Рияд опроверг сообщения о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг информацию о желании королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, которая прозвучала в одном из российских СМИ.
Известия вчера в 22:35
Футбол

В Испании оценили слова Дзюбы о желании играть в «Реале»

Спорт-Экспресс 02 апреля в 16:59
Шоу-бизнес

Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом

Американская певица Алиша Бет Мур, известная под псевдонимом Pink, сообщила о том, что она заразилась коронавирусной инфекцией.
РБК 01:49
Энергетика

Путин предупредил о риске дефицита нефти

Ранее сообщалось, что Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти с представителями правительства, администрации президента и нефтяниками.
RT на русском вчера в 12:42
Происшествия

Первый липчанин наказан в суде за нарушение самоизоляции

Сегодня стало известно, что суд назначил ему наказание в виде предупреждения на первый раз.
Kursk.com 02 апреля в 11:35
Происшествия

В столице госпитализирован бизнесмен Умар Джабраилов

Эхо Москвы 02 апреля в 16:02
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском вчера в 08:14
Политика

В норвежской прессе заявили о становлении первой диктатуры в Евросоюзе

Чимбалмос пишет, что некоторое время назад в Венгрии «уже проявлялись признаки становления диктатуры», но тогда мнение об этом посчитали чрезмерно преувеличенным.
Военное обозрение 01:29
Общество

Пермская журналистка Анастасия Петрова скончалась от коронавируса

АиФ Пермь 02 апреля в 02:16
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:39
Наука

У уханьских кошек нашли коронавирус нового типа

Китайские ветеринары собрали образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, которые живут на территории Уханя, и обнаружили, что примерно 15% из них были заражены коронавирусом нового типа.
ТАСС Наука вчера в 09:22
Общество

В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус

Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Известия вчера в 22:24
Здоровье

Россиянам посоветовали забыть о будильнике на время самоизоляции

Врач-сомнолог Александр Калинкин призвал отказаться от будильника во время самоизоляции, чтобы улучшить качество отдыха, а также самочувствие и качество жизни, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:36
Политика

В Кремле анонсировали очередное обращение Путина к россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин 2 апреля после 16:00 выступит с новым обращением к гражданам.
Газета.Ru 02 апреля в 07:18
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ вчера в 08:05
Общество

Минпромторг рекомендовал регионам не ограничивать продажу алкоголя

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рекомендовал регионам не ограничивать продажу алкоголя на время действия режимов самоизоляции, потому что в противном случае может появится «серьезное социальное напряжение».
Дождь вчера в 08:01
Общество

Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия приостановит все международные авиарейсы. По данным источника "Интерфакса", все вывозные рейсы прекратят 4 апреля.
Деловое.ТВ вчера в 10:27
Общество

Эксперт назвал коронавирус причиной роста продаж водки в России

Ситуация с распространением коронавируса может резко усилить рост розничных продаж алкогольной продукции в марте по причине как роста её потребления, так и использования в качестве антисептиков, — цитирует эксперта РИА Новости.
News.ru 01:44
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 15:24
Общество

Правительство одобрило меры помощи россиянам, застрявшим за границей

Правительство выделит из резервного фонда деньги для помощи россиянам, которые не смогли вернуться на родину из-за пандемии коронавируса, следует из сообщения на сайте кабмина.
РИА Новости 02:49
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Общество

Пентагон перебросил похоронную команду в помощь Нью-Йорку

На помощь похоронным службам Нью-Йорка прибудет команда из 42 военнослужащих 54-й квартермейстерской роты, базирующейся в Форте Ли, штат Вирджиния.
Российская газета вчера в 16:44
Армия и оружие

Последние три Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию

РИА Новости вчера в 22:24
Общество

Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Российская газета 01:05
Общество

Более двух тысяч граждан России хотят вернуться домой из США

Более двух тысяч российских граждан, находящихся на территории Соединенных Штатов, сообщили в посольство РФ о желании вернуться на родину, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 23:45
Общество

Тысячи записей видеозвонков Zoom попали в открытый доступ

Тысячи записей видеозвонков Zoom попали в открытый доступ, пишет The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 23:45
Здоровье

Врач объяснил, почему нужно обильно пить для профилактики коронавируса

Специалист по внутренним болезням и нефрологии, доктор Арзу Акгюль рассказал турецкому изданию Sözcü, что вода играет важную роль в борьбе со многими заболеваниями, в том числе и COVID-19.
РИА Новости 01:53
Здоровье

Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с COVID-19

Москва, 4 апреля 2020, 09:34 — REGNUM Заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени ПастераРоспотребнадзорав Санкт-Петербурге Александр Семенов, работающий с группой военных специалистов и медиков Минобороны РФ в итальянском Бергамо назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией.
REGNUM 02:34
Авто

Глава Volkswagen случайно раскрыл внешность нового Volkswagen Tiguan

Компания Volkswagen продолжает проектировать новые модели даже в онлайн-режиме.
Автоновости дня вчера в 04:04
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