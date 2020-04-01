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Политика Эр-Рияд опроверг сообщения о желании подорвать сланцевую нефтедобычу Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг информацию о желании королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, которая прозвучала в одном из российских СМИ.

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Наука В ЮАР нашли древнейшие останки прямоходящего человека В научном журнале Science опубликовали заметку о нахождении в пещере Дримолен на востоке Южно-Африканской Республики самых древних (2 миллиона лет) останков Homo erectus – предка современного человека.

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Технологии В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус Пилотный проект применения тестов стартует в апреле в Москве и Московской области, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.

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Политика Губернатор Камчатки подал в отставку Позже президент Владимир Путин принял отставку Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который занимал должность премьер-министра Якутии.

Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.