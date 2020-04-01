Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГосдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса

Госдума одобрила закон о кредитных "каникулах" на фоне распространения нового коронавируса. Этой возможностью смогут воспользоваться как граждане, так и индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес.
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#оденьгахпросто: кто может уйти на кредитные каникулы из-за коронавируса

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