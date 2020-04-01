Коронавирус
Газета.RuГосдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса
Госдума одобрила закон о кредитных "каникулах" на фоне распространения нового коронавируса. Этой возможностью смогут воспользоваться как граждане, так и индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес.
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Требование о «кредитных каникулах» предлагается направлять по мобильному телефону
Гарант01 апреля в 05:40
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Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
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Италия, где было зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, совершила ошибки в борьбе и противодействии распространению нового коронавируса.
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Жители Земли смогут увидеть приближающуюся к Солнцу ядовитую комету
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Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Общество
Утверждены правила оформления больничных стариков на карантине
Правительство России утвердило временные правила оформления больничных, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности для находящихся в карантине и самоизоляции граждан, которым исполнилось 65 лет.
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Стало известно о состоянии здоровья главврача больницы в Коммунарке
Как стало известно ранее Денис Проценко заразился коронавирусом во время работы с пациентами и персоналом.
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Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Соединённых Штатах остаётся более 2 тыс. россиян, желающих вернуться в Россию.
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Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о мобилизации артиллерии для защиты страны. Об этом он сообщил в своем Twitter.
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Роспотребнадзор рассказал о правильном питании во время пандемии
Роспотребнадзор поделился рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по правильному питанию во время пандемии коронавируса.
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Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.