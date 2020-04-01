Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости. Это касается как граждан, так и индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которые пострадали от вируса.
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Подробнее о событии

В Совфеде подержали закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

РИА Новости10:31

Госдума приняла поправки о кредитных каникулах для пострадавших от коронавируса

Rambler News Service06:25

Власти дали полугодовую отсрочку от выплат по кредитам: кто ее получит

Московский Комсомолец10:15

В России объявляются кредитные каникулы

Росбалт06:52

Пострадавшим от коронавируса дадут кредитные каникулы

Государственная Дума РФ05:45

Банкиры предупредили о рисках массовых кредитных каникул

Российская газета11:49

Граждане и субъекты МСП смогут обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября

ТАССвчера в 12:43
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Экономика

На борьбу с коронавирусом зарезервировано 1,4 триллиона рублей

Федеральные власти зарезервировали на борьбу с коронавирусной инфекцией 1,4 триллиона рублей.
Peterburg2.ru 13:12
Общество

Раскрыты темпы роста эпидемии коронавируса в России

Темпы роста эпидемии раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:41
Игры

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 не выйдет в России

iReactor 06:13
Общество

Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк до последнего времени оставался единственным системно значимым банком, который не подключился к СБП в установленный ЦБ срок - до 1 октября 2019 года.
ТАСС 13:14
Политика

Путин назвал число граждан в России на карантине по коронавирусу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России на карантине из-за распространения коронавируса COVID-19 находятся более 3,317 млн человек.
RT на русском 12:22
Здоровье

В трех больницах Петербурга ввели ограничения из-за коронавируса

Ограничения введены на территории трех больниц Санкт-Петербурга из-за "заноса" новых случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
РИА Новости 10:35
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Здоровье

В Ивановской области вводится карантин

Режим полной самоизоляции вводится в Ивановской области со 2 апреля 2020 года. Соблюдение режима на улицах будет контролировать полиция.
ИвановоLive 05:16
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные в России

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова призвала продлить нерабочий период в России и на следующей неделе, чтобы снизить степень и скорость распространения коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 13:16
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ вчера в 03:54
Энергетика

Bloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти

Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.
РБК 09:48
Общество

Голикова: в России превалируют завозные случаи заболевания COVID-19

Завозные случаи заболевания коронавирусной инфекцией пока превалируют в РФ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:08
Биатлон

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Известия 06:05
Футбол

Счетная палата допустила ликвидацию «Крыльев Советов» из-за долгов

Аудиторы сообщили, что, несмотря на привлечение спонсоров, расходы областного бюджета на содержание клуба постоянно растут, а на протяжении четырех лет долги «Крыльев Советов» превышают стоимость всего имущества клуба.
РБК 09:53
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства полномочиями по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, в том числе при возникновении эпидемий.
Коммерсантъ 12:18
Общество

В Москве установили штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы в среду в ходе внеочередного заседания в третьем чтении приняли законопроект, который предусматривает установление ответственности за нарушение режима самоизоляции, москвичам может грозить штраф до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам - до 300 тысяч рублей, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 11:19
Общество

В Саратовской области вводят спецпропуска из-за коронавируса

В Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан, такая мера принимается на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:54
Шоу-бизнес

Певица Светлана Лобода на карантине сменила имидж

Известная украинская и российская певица Светлана Лобода решила на карантине сменить свой имидж.
Актуальные Новости 05:51
Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform 08:39
Общество

Число заболевших коронавирусом в Подмосковье выросло до 177

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что число заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье выросло до 177 человек.
News.ru 13:28
Здоровье

В Коми более 50 пациентов одной больницы заражены коронавирусом

Ранее сообщалось, что в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара введен карантин после того, как там были выявлены 5 человек с подозрением на коронавирус.
РИА Новости 09:21
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
Финансы

ЦБ РФ нарастил долю доллара и золота в резервах на 30 сентября

В структуре активов Банка России к прочим валютам отнесены активы в иенах (3,6%), канадских (2,3%) и австралийских (0,8%) долларах.
ПРАЙМ 11:46
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Здоровье

На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса

Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.
Известия 09:21
Общество

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
ТАСС вчера в 17:51
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Известия 00:55
Происшествия

На ялтинцев завели дело за драку с полицейскими

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Ялты, оказавших сопротивление работникам полиции за предложение соблюдать режим самоизоляции.
Российская газета 10:50
Общество

Названы интернет-сервисы для бесплатного доступа россиян

"Пять наших крупнейших операторов связи, которые охватывают сегодня 70% домохозяйств, поддержали инициативу в пилотном режиме не отключать тех пользователей, которые по каким-то причинам не могут оплачивать домашний интернет и сохранить им доступ к интернету, ограничив его перечнем социально-значимых сайтов", — сказал Шадаев.
ПРАЙМ 13:06
Общество

Названы ключевые симптомы коронавируса

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.
РИА Новости 10:25
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