Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости». Сейчас заморозка накопительной части пенсии действует до 2021 года.

Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

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