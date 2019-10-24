Экономика

РБКРБКГосдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости». Сейчас заморозка накопительной части пенсии действует до 2021 года.
Читать в источнике
Комментировать117

Подробнее о событии

Госдума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсии

Известия11:02

Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

РБК10:28

Госдума поддержала продление «заморозки» накопительной пенсии еще на год

РИА Новости08:16

ГД одобрила в первом чтении продление заморозки накопительной части пенсии

Аргументы и Факты09:45

Дума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года

ТАСС08:17

Госдума одобрила «заморозку» накопительной части пенсии еще на год

Российская газета08:31

Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Коммерсантъ08:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Кино

Сериал «Триада» получит продолжение

RuNews24.ru вчера в 07:46
Политика

Страны Сахеля хотят обсудить с Путиным размещение военных советников

Главы пяти стран региона Сахель на саммите "Россия — Африка" планируют обсудить с Владимиром Путиным возможность размещения российских военных советников.
РИА Новости 07:17
Армия и оружие

Военная полиция РФ будет охранять границу Сирии и Турции от курдов-боевиков

РФ и Турция договорились, что со среды в зону за пределами операции Турции в Сирии вводятся сирийские военнослужащие и военная полиция РФ.
Народные новости вчера в 10:17
Футбол

Оскорбивший Слуцкого игрок «Витесса» отстранен от тренировок

Полузащитник «Витесса» Рихедли Базур наказан отстранением от тренировок с командой из Арнема.
Бомбардир.ру 10:38
Кино

Вышел финальный трейлер «Звёздных войн»

Как ранее писал News.ru, в Оксфордский словарь английского языка внесли несколько терминов, связанных со вселенной «Звёздных войн».
News.ru 22 октября в 03:42
Политика

На Украине начали признавать выданные в ДНР и ЛНР документы

На Украине начали признавать ряд документов, выданных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 06:58
Футбол

Дзюба идет на третьем месте в Европе по системе «гол+пас»

Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба занимает третье место в списке лучших футболистов Европы нынешнего сезона по системе «гол+пас».
Нева Спорт 10:41
Шоу-бизнес

Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет

Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Общество

В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко

Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.
ТАСС 06:45
Происшествия

Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка

МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском 09:06
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Общество

Столичным водителям посоветовали скорее переходить на зимнюю резину

В Госавтоинспекции сообщили, что время "переобуваться" пришло, а не то водителей ждет "день жестянщика".
Российская газета 09:02
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Наука

Перламутр оправился после 80% предельной деформации

Оказалось, что этот материал, который считается самым механически прочным природным веществом, то есть требующим наибольшего усилия для разрушения, упруго восстанавливается после деформации, соответствующей 80 процентам от предельной.
N+1 08:46
Космос

В России построят специальный корабль для космических туристов

Москва 24 вчера в 03:06
Кино

Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel

Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.
Дни24 10:51
Происшествия

Предполагаемый виновник ДТП в Петербурге был в федеральном розыске

Предполагаемый виновник ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек, находился в федеральном розыске по делу о даче взятки.
Газета.Ru 03:54
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев порадовал поклонников милым фото с сыном и дочерью

Известный певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У артиста подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна .
Летидор 04:22
Экономика

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС вчера в 12:10
Происшествия

Число пострадавших от «гаффской болезни» под Тюменью выросло до восьми

Диагноз «гаффская болезнь» клинически подтвердили у восьми жителей Тюменской области.
Известия 05:46
Общество

С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность

Газета.Ru 10:44
Политика

Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business

Владимир Путин пошутил с исполняющим обязанности президента Маврикия Парамасивума П. Ваяпури о месте России в рейтинге Doing Business.
РИА Новости 08:19
Общество

Полиция завела дело на сироту из Кузбасса, разорвавшего Конституцию

МВД усмотрело «признаки неуважения к власти» в действиях жителя Новокузнецка Кемеровской области Игоря Горланова, разорвавшего на камеру Конституцию России.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 06:11
Политика

Принцесса Эсватини зачитала рэп при виде российского журналиста

Министр информационных технологий и связи Эсватини и принцесса южноафриканской страны Сиханизо Дламини зачитала рэп во время встречи с российским журналистом.
Газета.Ru 09:32
Происшествия

В Архангельске зверски зарезали мать шестерых детей

В Архангельске мужчина зарезал мать шести детей, убийца задержан, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, заявили в СУ СК по области.
Московский Комсомолец 06:22
Игры

Kotaku: релиз The Last of Us: Part II отложат до весны

Игромания.ру 10:06
Здоровье

Диетолог рассказала о вреде куриного бульона

Куриный бульон традиционно относился к числу полезных продуктов, которые помогают при выздоровлении. Однако сейчас ситуация изменилась.
Российская газета 10:10
Кино

Сеть увидела новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix

Сервис "Netflix" показал несколько новых кадров из сериала "Ведьмак". Моменты опубликовали на итальянском портале "Corriere".
Piter.tv 10:43
Происшествия

В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по отношению к Алексею Валуеву, которого в середине октября задержали по делу о государственной измене.
Газета.Ru 09:07
Технологии

Сотрудники Google обвинили компанию в слежке

Сотрудники компании Google заявили, что руководство использует специальную программу для контроля за ними.
Полит.ру 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное