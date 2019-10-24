Экономика
РБКГосдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости». Сейчас заморозка накопительной части пенсии действует до 2021 года.
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Кино
Сериал «Триада» получит продолжение
RuNews24.ru вчера в 07:46
Политика
Страны Сахеля хотят обсудить с Путиным размещение военных советников
Главы пяти стран региона Сахель на саммите "Россия — Африка" планируют обсудить с Владимиром Путиным возможность размещения российских военных советников.
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Армия и оружие
Военная полиция РФ будет охранять границу Сирии и Турции от курдов-боевиков
РФ и Турция договорились, что со среды в зону за пределами операции Турции в Сирии вводятся сирийские военнослужащие и военная полиция РФ.
Народные новости вчера в 10:17
Футбол
Оскорбивший Слуцкого игрок «Витесса» отстранен от тренировок
Полузащитник «Витесса» Рихедли Базур наказан отстранением от тренировок с командой из Арнема.
Бомбардир.ру 10:38
Кино
Вышел финальный трейлер «Звёздных войн»
Как ранее писал News.ru, в Оксфордский словарь английского языка внесли несколько терминов, связанных со вселенной «Звёздных войн».
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Политика
На Украине начали признавать выданные в ДНР и ЛНР документы
На Украине начали признавать ряд документов, выданных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 06:58
Футбол
Дзюба идет на третьем месте в Европе по системе «гол+пас»
Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба занимает третье место в списке лучших футболистов Европы нынешнего сезона по системе «гол+пас».
Нева Спорт 10:41
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Общество
В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко
Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.
ТАСС 06:45
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском 09:06
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Общество
Столичным водителям посоветовали скорее переходить на зимнюю резину
В Госавтоинспекции сообщили, что время "переобуваться" пришло, а не то водителей ждет "день жестянщика".
Российская газета 09:02
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Наука
Перламутр оправился после 80% предельной деформации
Оказалось, что этот материал, который считается самым механически прочным природным веществом, то есть требующим наибольшего усилия для разрушения, упруго восстанавливается после деформации, соответствующей 80 процентам от предельной.
N+1 08:46
Космос
В России построят специальный корабль для космических туристов
Москва 24 вчера в 03:06
Кино
Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel
Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.
Дни24 10:51
Происшествия
Предполагаемый виновник ДТП в Петербурге был в федеральном розыске
Предполагаемый виновник ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек, находился в федеральном розыске по делу о даче взятки.
Газета.Ru 03:54
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев порадовал поклонников милым фото с сыном и дочерью
Известный певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У артиста подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна .
Летидор 04:22
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС вчера в 12:10
Происшествия
Число пострадавших от «гаффской болезни» под Тюменью выросло до восьми
Диагноз «гаффская болезнь» клинически подтвердили у восьми жителей Тюменской области.
Известия 05:46
Политика
Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business
Владимир Путин пошутил с исполняющим обязанности президента Маврикия Парамасивума П. Ваяпури о месте России в рейтинге Doing Business.
РИА Новости 08:19
Общество
Полиция завела дело на сироту из Кузбасса, разорвавшего Конституцию
МВД усмотрело «признаки неуважения к власти» в действиях жителя Новокузнецка Кемеровской области Игоря Горланова, разорвавшего на камеру Конституцию России.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 06:11
Политика
Принцесса Эсватини зачитала рэп при виде российского журналиста
Министр информационных технологий и связи Эсватини и принцесса южноафриканской страны Сиханизо Дламини зачитала рэп во время встречи с российским журналистом.
Газета.Ru 09:32
Происшествия
В Архангельске зверски зарезали мать шестерых детей
В Архангельске мужчина зарезал мать шести детей, убийца задержан, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, заявили в СУ СК по области.
Московский Комсомолец 06:22
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Kotaku: релиз The Last of Us: Part II отложат до весны
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Диетолог рассказала о вреде куриного бульона
Куриный бульон традиционно относился к числу полезных продуктов, которые помогают при выздоровлении. Однако сейчас ситуация изменилась.
Российская газета 10:10
Кино
Сеть увидела новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix
Сервис "Netflix" показал несколько новых кадров из сериала "Ведьмак". Моменты опубликовали на итальянском портале "Corriere".
Piter.tv 10:43
Происшествия
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по отношению к Алексею Валуеву, которого в середине октября задержали по делу о государственной измене.
Газета.Ru 09:07
Технологии
Сотрудники Google обвинили компанию в слежке
Сотрудники компании Google заявили, что руководство использует специальную программу для контроля за ними.
Полит.ру 08:42