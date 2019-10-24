Экономика
РБКГосдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости». Сейчас заморозка накопительной части пенсии действует до 2021 года.
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Lenta.ru 13:09
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Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии
Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что договорённости между Россией и Турцией по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии выполняются в соответствии с принятым меморандумом.
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Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS, и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».
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Суд заочно арестовал украинца по делу о нападении на посольство России
Российский суд заочно арестовал украинца Владимира Кошовенко, который обвиняется по делу о нападении на посольство России в Киеве в 2016 году.
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Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
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На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Российская газета 03:00
Политика
Киев заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Как заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Катерина Зеленко, формат переговоров может быть любым, будь то «нормандский» или еще какой-то.
BFM.ru 13:03
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Мировая экономика впервые в истории столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать глобальную рецессию, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне.
РИА Новости 06:46
Происшествия
Абызов оставлен в СИЗО до конца января
Срок содержания в СИЗО бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова продлен до 25 января.
Ридус 13:56
Экономика
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ТАСС вчера в 22:03
Кино
В сеть проникли вырезанные из финала «Игры престолов» сцены
В сценарии есть эпизоды, не вошедшие в экранную версию, и поклонники саги уверены, что вырезанные сцены объясняют причины поступков героев, которые выглядят странными.
Ревизор.ру 04:30
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Россия списала долги стран Африки на сумму более $20 млрд
Реальное время вчера в 05:56
Игры
Представлен геймплей ремастера Command & Conquer
Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
Матч ТВ 03:53
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в тройку самых дорогих событий за 10 лет
Проведение саммита "Россия — Африка" в Сочи в 2019 году обошлось государству более чем в 4,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, проанализированные РБК.
РБК 12:54
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
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Технологии
Квантовый компьютер Google оказался ненамного лучше обычных
Сотрудники IBM провели теоретический анализ и пришли к выводу, что та задача, на примере которой было доказано квантовое превосходство, решается современными классическими компьютерами всего за 2,5 дня.
Ferra 22 октября в 14:19
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Раскладной смартфон Huawei Mate X оказался на 1000 долларов дороже
Astera вчера в 07:27
Политика
Российские туристы скоро снова смогут летать на курорты Египта
Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время переговоров в Сочи сегодня, 23 сентября, договорились продолжить работу по возобновлению чартерного авиасообщения между странами.
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Футбол
Журналисты расшифровали инструкции Зидана Йовичу
Журналисты смогли разобрать короткую беседу с инструкциями футболисту перед выходом на замену в игре против «Галатасарая».
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Общество
Побитый в российских телешоу украинец попал в реанимацию
В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
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Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 07:57
Общество
Столичная мэрия согласовала «Русский марш» в районе Люблино
В этом году на "Русский марш" тоже было подано две заявки. Вторую столичная мэрия отклонила.
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Сбербанк опроверг сообщения о продаже данных клиентов в интернете
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 октября, ряд СМИ сообщил о выставленной на продажу базе персональных данных клиентов Сбербанка.
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