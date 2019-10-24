Экономика

РБКРБКГосдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщают «РИА Новости».
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Госдума поддержала продление «заморозки» накопительной пенсии еще на год

РИА Новости08:16

Дума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года

ТАСС08:17

ГД одобрила в первом чтении продление заморозки накопительной части пенсии

Аргументы и Факты09:45

Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

РБК09:31

Госдума одобрила «заморозку» накопительной части пенсии еще на год

Российская газета08:31

Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Коммерсантъ08:54

Госдума начала замораживать пенсии россиян еще на год

Lenta.ru10:17
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