Экономика

РБКРБКГосдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости». Сейчас заморозка накопительной части пенсии действует до 2021 года.
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Госдума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсии

Известия11:02

Госдума поддержала продление «заморозки» накопительной пенсии еще на год

РИА Новости08:16

Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

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Дума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года

ТАСС08:17

Госдума одобрила «заморозку» накопительной части пенсии еще на год

Российская газета08:31

Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

РБК10:28
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 15:35, Вашингтон
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