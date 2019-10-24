Экономика
РБКГосдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости». Сейчас заморозка накопительной части пенсии действует до 2021 года.
Читать в источнике
Оценить268
Подробнее о событии
Показать все источники
Дума одобрила проект о продлении заморозки накопительной части пенсии
RT на русском24 октября в 10:33
Госдума поддержала продление «заморозки» накопительной пенсии еще на год
РИА Новости24 октября в 08:16
ГД одобрила в первом чтении продление заморозки накопительной части пенсии
Аргументы и Факты24 октября в 09:45
Дума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года
ТАСС24 октября в 08:17
Госдума одобрила «заморозку» накопительной части пенсии еще на год
Российская газета24 октября в 08:31
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:03, Ашберн
Авто
Составлен топ-5 самых бюджетных автомобилей в России в октябре
Автоновости дня 05:45
Общество
Мария Бутина вернулась в Россию
Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
РБК вчера в 04:38
Политика
Израиль намерен ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
Местные чиновники объясняли это тем, что граждане РФ стали гораздо чаще приезжать в страну в поисках заработка, пользуясь безвизовым режимом для туристов.
Известия 10:20
Футбол
«Наполи» сыграл вничью со СПАЛ. «Аталанта» забила 7 голов «Удинезе»
В Италии завершились три матча 9-го тура Серии А. "Наполи" вышел вперед в игре со СПАЛ на 9-й минуте, но пропустил ответный мяч через 7 минут.
Sport24.ru 11:57
Футбол
«Спартак» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ
Московский "Спартак" нанес разгромное поражение столичному "Локомотиву" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 12:22
Экономика
Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
РБК 13:08
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Российская газета 04:58
Космос
Секретный челнок США вернулся на Землю после двух лет в космосе
Секретный американский челнок X-37B вернулся на Землю после того, как провел в космосе рекордные два года.
BFM.ru 10:26
Происшествия
Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете
Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
РИА Новости 09:40
Общество
Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять
Глава H&M считает изменение климата важной проблемой и огромной угрозой, к которой должны серьезно отнестись не только политики и компании, но и отдельные люди.
РБК 12:21
Политика
Поклонская оценила угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.
РИА Новости 11:55
Космос
На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество
Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
ToDay News Ufa вчера в 03:28
Происшествия
Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город
Ранее 9 октября в Москве рейсовый автобус повредил магистральный газопровод жилого дома в Перовском проезде.
РБК 13:38
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде
Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 05:11
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Политика
Кадыров прокомментировал гибель лидера ИГ цитатой из Гоголя
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя информацию о гибели в Сирии главы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, процитировал русского классика Николая Гоголя.
Журналистская правда 03:48
Кино
Собчак с Петровым обсудили эротические сцены в фильме «Текст»
Российская телеведущая Ксения Собчак призналась, что восхищена эротическими сценами в фильме «Текст» режиссера Клима Шипенко, в котором Александр Петров исполнил главную роль.
Культуромания 02:53
Автоспорт
Ферстаппен лишился поула Гран-при Мексики
Нева Спорт 02:40
Гаджеты
Apple предупредила владельцев iPhone 5 о необходимости обновить iOS
Apple начала предупреждать владельцев смартфонов iPhone 5 о необходимости обновить операционную систему до версии iOS 10.3.4 до 3 ноября.
UfaTime.ru 10:31
Политика
Зеленский приехал к добровольцам в Золотое и потребовал перемирия
Известия вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Участник «Голоса» объяснил свое поведение на проекте
Причину своего «оскорбительного» поведения рассказал участник шоу «Голос» в своем Instagram 26 октября.
Красная весна вчера в 08:03
Наука
Чрезмерное потребление соли приводит к старческому слабоумию
Научными сотрудниками из Национального Института неврологических расстройств и инсульта (США) сделано заключение о том, что чрезмерное употребление соли способно спровоцировать в организме когнитивные нарушения, в том числе и слабоумие.
Ugpressa.ru 25 октября в 03:39
Футбол
Краснодар — Оренбург 1:1 (2-й тайм)
«Краснодар» и «Оренбург» не выявили победителя в заключительном матче игрового дня в РПЛ.
Metaratings 13:53
Армия и оружие
Россия потребовала от США доказательств ликвидации аль-Багдади
Американская сторона должна предоставить прямые доказательства пребывания главаря «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация) Абу Бакра аль-Багдади на территории, подконтрольной террористам «Джебхат ан-Нусры», заявили в Минобороны России.
Взгляд.ру 12:47
Происшествия
В ГИБДД уточнили число пострадавших в крупном ДТП в Кировской области
Четыре человека погибли, 8 получили травмы различной степени тяжести при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной в Кировской области, сообщает региональное управление ГИБДД.
РИА Новости вчера в 12:48
Шоу-бизнес
Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»
РИА Новости 09:45
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
РИА Новости 08:46