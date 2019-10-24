Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости». Сейчас заморозка накопительной части пенсии действует до 2021 года.

Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

Общество Мария Бутина вернулась в Россию Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.

Политика Израиль намерен ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище Местные чиновники объясняли это тем, что граждане РФ стали гораздо чаще приезжать в страну в поисках заработка, пользуясь безвизовым режимом для туристов.

Футбол «Наполи» сыграл вничью со СПАЛ. «Аталанта» забила 7 голов «Удинезе» В Италии завершились три матча 9-го тура Серии А. "Наполи" вышел вперед в игре со СПАЛ на 9-й минуте, но пропустил ответный мяч через 7 минут.

Футбол «Спартак» разгромил «Локомотив» в матче РПЛ Московский "Спартак" нанес разгромное поражение столичному "Локомотиву" в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Экономика Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».

Космос Секретный челнок США вернулся на Землю после двух лет в космосе Секретный американский челнок X-37B вернулся на Землю после того, как провел в космосе рекордные два года.

Происшествия Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.

Общество Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять Глава H&M считает изменение климата важной проблемой и огромной угрозой, к которой должны серьезно отнестись не только политики и компании, но и отдельные люди.

Политика Поклонская оценила угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.

Космос На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.

Происшествия Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город Ранее 9 октября в Москве рейсовый автобус повредил магистральный газопровод жилого дома в Перовском проезде.

Фигурное катание Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.

Шоу-бизнес На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.

Политика Кадыров прокомментировал гибель лидера ИГ цитатой из Гоголя Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя информацию о гибели в Сирии главы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, процитировал русского классика Николая Гоголя.

Кино Собчак с Петровым обсудили эротические сцены в фильме «Текст» Российская телеведущая Ксения Собчак призналась, что восхищена эротическими сценами в фильме «Текст» режиссера Клима Шипенко, в котором Александр Петров исполнил главную роль.

Гаджеты Apple предупредила владельцев iPhone 5 о необходимости обновить iOS Apple начала предупреждать владельцев смартфонов iPhone 5 о необходимости обновить операционную систему до версии iOS 10.3.4 до 3 ноября.

Шоу-бизнес Участник «Голоса» объяснил свое поведение на проекте Причину своего «оскорбительного» поведения рассказал участник шоу «Голос» в своем Instagram 26 октября.

Наука Чрезмерное потребление соли приводит к старческому слабоумию Научными сотрудниками из Национального Института неврологических расстройств и инсульта (США) сделано заключение о том, что чрезмерное употребление соли способно спровоцировать в организме когнитивные нарушения, в том числе и слабоумие.

Футбол Краснодар — Оренбург 1:1 (2-й тайм) «Краснодар» и «Оренбург» не выявили победителя в заключительном матче игрового дня в РПЛ.

Армия и оружие Россия потребовала от США доказательств ликвидации аль-Багдади Американская сторона должна предоставить прямые доказательства пребывания главаря «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация) Абу Бакра аль-Багдади на территории, подконтрольной террористам «Джебхат ан-Нусры», заявили в Минобороны России.

Происшествия В ГИБДД уточнили число пострадавших в крупном ДТП в Кировской области Четыре человека погибли, 8 получили травмы различной степени тяжести при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной в Кировской области, сообщает региональное управление ГИБДД.