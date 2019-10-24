Экономика

РБКРБКГосдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости». Сейчас заморозка накопительной части пенсии действует до 2021 года.
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Дума одобрила проект о продлении заморозки накопительной части пенсии

RT на русском24 октября в 10:33

Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

РБК24 октября в 10:28

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РИА Новости24 октября в 08:16

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Аргументы и Факты24 октября в 09:45

Дума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года

ТАСС24 октября в 08:17

Госдума одобрила «заморозку» накопительной части пенсии еще на год

Российская газета24 октября в 08:31

Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Коммерсантъ24 октября в 08:54
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