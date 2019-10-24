Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщают «РИА Новости».

Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года

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