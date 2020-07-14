с чего всё началось

Госдума приняла в первом чтении законопроект о признании экстремизмом призывы к нарушению территориальной целостности России, в том числе отчуждению части её территории. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.

Политика Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга» Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга. 101

Футбол «Аталанта» разгромила «Брешию» в домашнем матче Серии А «Аталанта» продлила свою беспроигрышную серию, разгромив дома «Брешию» со счетом 6:2 в матче 33 тура Серии А. Уже на второй минуте хозяева открыли счет.

Общество Тарифный коридор ОСАГО будет расширен на 10% в обе стороны Как сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, Банк России планирует расширить допустимый коридор страховых тарифов на 10% вверх и вниз, что позволит в большей степени дифференцировать тарифы для автолюбителей с разным уровнем риска. 230

Общество Совфед предложил изымать детей из семьи по решению суда Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается допускать изъятие детей из семьи только согласно решению суда или при ограничении родительских прав судебными приставами. 176

Здоровье Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу Результаты новых исследований говорят о том, что количество антител к коронавирусу существенно снижается, а значит, что заразиться второй раз можно. 171

Происшествия В Томской области задержан руководитель экстремистской организации Дело по факту организации в городе Северске деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ) возбуждено на основании материалов УФСБ и УМВД России по Томской области. 2

Общество Россияне с 15 июля могут получить две выплаты более 21 000 рублей Первая выплата размером в 15 тысяч рублей предназначена для предпринимателей в качестве субсидии для проведения дезинфекции в помещениях и профилактики заражения коронавирусом в организации, сообщает ФБА "Экономика сегодня". 30

Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 106

Общество Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС. 74