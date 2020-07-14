Политика
RT на русскомГосдума одобрила проект о признании отчуждения территорий экстремизмом
Госдума приняла в первом чтении законопроект о признании экстремизмом призывы к нарушению территориальной целостности России, в том числе отчуждению части её территории. Об этом говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», направленные на реализацию новых положений Конституции РФ.Государственная Дума РФвчера в 06:49
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Принят в первом чтении законопроект о защите территориальной целостности
Государственная Дума РФвчера в 07:11
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РИА Новости вчера в 23:13
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Свидетель крушения MH17 рассказал, что готов выступить в суде
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Американская биотехнологическая компания Moderna завершила первую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса.
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