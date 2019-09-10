Общество
RT на русскомГосдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
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с чего всё началось
Проект закона предусматривает весомые штрафы для операторов, которые нарушают предусмотренное законом требование о систематизации и хранении личных данных россиян исключительно на территории России.Телеканал 360°08:52
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Толстой: штрафы за нарушения при хранении персональных данных должны быть адекватными
Парламентская газета09:52
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 15:58, Вашингтон
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 14:30
Гаджеты
Компания Apple представила новые iPhone
Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РИА Новости 14:16
Здоровье
Минздрав разберется с кадровой ситуацией в онкоцентре имени Блохина
Минздрав России создает комиссию для изучения информации о массовых сокращениях сотрудников в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии и гематологии им. Н.Н. Блохина.
Известия 15:23
Общество
До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов
Серьезнее всего для нынешних трудоустроенных ситуация в гостиничном и ресторанном бизнесе, где роботы к 2030 году в теории смогут "занять" 73 процента рабочих мест.
Российская газета вчера в 23:55
Политика
Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России
Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:53
Футбол
Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии
Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Газета.Ru 15:22
Единоборства
Фергюсон вызвал на бой Хабиба в декабре
Именитый американец Тони Фергюсон заявил, что намерен выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова уже в декабре нынешнего года на турнире UFC 245.
Live24 07:37
Политика
Росгвардия предложила запретить прессе раскрывать сведения о ее бойцах
Росгвардия предложила обязать журналистов, работающих на митингах, носить опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях.
РБК 12:26
Происшествия
Летевший в Анталию самолет Red Wings сел в Краснодаре из-за неполадки
Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва-Анталия, совершил посадку в аэропорту Краснодара из-за технической неполадки.
РБК 15:38
Хоккей
КХЛ. «Спартак» проиграл в третий раз подряд
Московский "Спартак" потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Вести.Ru 15:38
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Шоу-бизнес
Кудрявцева на фото выглядит мамой своего мужа
Кудрявцева на фото выглядит мамой своего мужа Телеведущая поделилась совместным фото с супругом, но вместо восторженных отзывов получила едкие комментарии о своем возрасте.
Экспресс газета 14:00
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Политика
Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский
По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.
Российская газета 13:36
Экономика
Власти Петербурга заявили о необходимости поддержки малого бизнеса
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании в Смольном заявил о необходимости поддерживать малый и средний бизнес, передаёт Newinform.
RT на русском 11:25
Шоу-бизнес
Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным
Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.
АиФ Самара 01:40
Общество
«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам
Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Политика
ЦИК обеспокоена нарушениями на муниципальных выборах в Петербурге
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России озабочена нарушениями на муниципальных выборах в Петербурге, говорится в заявлении на сайте органа.
DP.RU 13:29
Политика
Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину
Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.
Газета.Ru 11:53
Политика
Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США
Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Вирджиния).
Lenta.ru вчера в 19:10
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Армия и оружие
Документы о начале Второй мировой войны рассекретило Минобороны РФ
Страна Советов on-line вчера в 01:40
Спорт
Ласицкене проиграла Левченко. Это был последний старт перед ЧМ
Спорт-Экспресс 15:20
Политика
Путин поздравил Хаджимбу с перевыборами на пост президента Абхазии
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе, который смог переизбраться на новый срок.
REGNUM 09:56
Игры
Вышел фильм по вселенной Gears Wars
К сожалению, на поверку, фильм оказался не полнометражным, а лишь компиляцией из сюжетных роликов Gears of Wars 4 с небольшим добавлением геймплея.
Megaobzor.com 15:45
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
Lenta.ru 09:01
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения об ударе самолетов ВКС в Идлибе
В Минобороны РФ назвали фейком сообщения о том, что самолеты ВКС нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб и таким образом нарушили перемирие.
Московский Комсомолец 05:32