с чего всё началось

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.

Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных

Политика «Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.

Гаджеты Компания Apple представила новые iPhone Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Здоровье Минздрав разберется с кадровой ситуацией в онкоцентре имени Блохина Минздрав России создает комиссию для изучения информации о массовых сокращениях сотрудников в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии и гематологии им. Н.Н. Блохина.

Общество До 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за внедрения роботов Серьезнее всего для нынешних трудоустроенных ситуация в гостиничном и ресторанном бизнесе, где роботы к 2030 году в теории смогут "занять" 73 процента рабочих мест.

Политика Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.

Единоборства Фергюсон вызвал на бой Хабиба в декабре Именитый американец Тони Фергюсон заявил, что намерен выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова уже в декабре нынешнего года на турнире UFC 245.

Политика Росгвардия предложила запретить прессе раскрывать сведения о ее бойцах Росгвардия предложила обязать журналистов, работающих на митингах, носить опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях.

Хоккей КХЛ. «Спартак» проиграл в третий раз подряд Московский "Спартак" потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Шоу-бизнес Кудрявцева на фото выглядит мамой своего мужа Кудрявцева на фото выглядит мамой своего мужа Телеведущая поделилась совместным фото с супругом, но вместо восторженных отзывов получила едкие комментарии о своем возрасте.

Политика США ввели санкции против двух сотрудников СК России США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.

Политика Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.

Экономика Власти Петербурга заявили о необходимости поддержки малого бизнеса Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании в Смольном заявил о необходимости поддерживать малый и средний бизнес, передаёт Newinform.

Шоу-бизнес Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.

Общество «Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.

Политика ЦИК обеспокоена нарушениями на муниципальных выборах в Петербурге Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России озабочена нарушениями на муниципальных выборах в Петербурге, говорится в заявлении на сайте органа.

Политика Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.

Политика Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Вирджиния).

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Политика Путин поздравил Хаджимбу с перевыборами на пост президента Абхазии Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе, который смог переизбраться на новый срок.

Игры Вышел фильм по вселенной Gears Wars К сожалению, на поверку, фильм оказался не полнометражным, а лишь компиляцией из сюжетных роликов Gears of Wars 4 с небольшим добавлением геймплея.

Политика Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.