Общество
RT на русскомГосдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
Читать в источнике
Оценить88
с чего всё началось
Проект закона предусматривает весомые штрафы для операторов, которые нарушают предусмотренное законом требование о систематизации и хранении личных данных россиян исключительно на территории России.Телеканал 360°08:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Толстой: штрафы за нарушения при хранении персональных данных должны быть адекватными
Парламентская газета09:52
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:28, Вашингтон
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.
BFM.ru 10:09
Экономика
WeWork планирует провести road show перед IPO
Американская сеть коворкингов WeWork, готовящаяся к проведению первичного публичного размещения акций (IPO), собирается в понедельник начать road show, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
РИА Новости 10:53
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Политика
Песков подтвердил, что возможный агент США работал в Кремле
Олег Смоленков, которого источник «Коммерсанта» назвал агентом США в России, работал в администрации президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ведомости 06:04
Происшествия
Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск
Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
Известия 10:32
Хоккей
«Трактор» прервал серию побед, проиграв «Адмиралу» во Владивостоке
Челябинский обзор 08:16
Общество
В Роскачестве посоветовали не мыть курицу, яйца и грибы
В Роскачестве составили список продуктов, которые не рекомендуется мыть перед приготовлением.
RT на русском 03:00
Авто
Новый Land Rover Defender полностью рассекречен
Трехдверный Land Rover Defender 90 имеет базу 2587 мм (102 дюйма), а пятидверный Defender 110 располагает 3022 мм между осями (119 дюймов).
Авторевю 10:15
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Авто
Hyundai Veloster N стал гоночным электрокаром
Автоспортивное подразделение Hyundai представило на моторшоу во Франкфурте электрический гоночный хэтчбек Veloster N ETCR.
Motor 11:10
Происшествия
Гендиректор «Дождя» рассказала о вызове на допрос в СК
Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила, что Следственный комитет вызвал её на допрос.
RT на русском 03:40
Кино
Эдди Мерфи встретился с «золотым ребенком» 33 года спустя
Знаменитый актер Эдди Мерфи встретился с исполнительницей роли «золотого ребенка» в одноименной картине 1986 года спустя 33 года.
Известия 00:43
Политика
В Крыму оценили идею Сенцова вернуться на полуостров на танке
Заявление переданного Украине в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о возвращении в Крым «только на танке» говорит о нем, как о нездоровом человеке, который действует вне нравственности и права.
Известия 09:22
Шоу-бизнес
Дима Билан принес извинения за пьяный концерт в Самаре
OvideO.ru вчера в 19:37
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Общество
«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам
Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме — им придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Ивану Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Политика
Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении
Президент России Владимир Путин предложил председателю правления Сбербанка Герману Грефу использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении.
Известия 08:15
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Политика
Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные бойцов
Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные своих сотрудников и членов их семей.
Дождь 10:39
Футбол
Сборная России показала, что осталось за кадром в матче с Казахстаном
Пресс-служба сборной России показала, что осталось за кадром матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана.
Чемпионат 10:14
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Армия и оружие
Американские штурмовики A-10 Thunderbolt II решили перевооружить
Американские ВВС не намерены отказываться от эксплуатации штурмовиков A-10 Thunderbolt II.
Военное обозрение 10:49
Общество
Путин поручил расширить раскопки в Кремле
Интерфакс 08:53
Армия и оружие
МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США
Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
РБК 10:59