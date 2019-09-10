с чего всё началось

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.

Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных

Политика Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Григория Карасина от должности заместителя министра иностранных дел РФ.

Экономика WeWork планирует провести road show перед IPO Американская сеть коворкингов WeWork, готовящаяся к проведению первичного публичного размещения акций (IPO), собирается в понедельник начать road show, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Политика США ввели санкции против двух сотрудников СК России США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.

Политика Песков подтвердил, что возможный агент США работал в Кремле Олег Смоленков, которого источник «Коммерсанта» назвал агентом США в России, работал в администрации президента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Происшествия Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.

Авто Новый Land Rover Defender полностью рассекречен Трехдверный Land Rover Defender 90 имеет базу 2587 мм (102 дюйма), а пятидверный Defender 110 располагает 3022 мм между осями (119 дюймов).

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Авто Hyundai Veloster N стал гоночным электрокаром Автоспортивное подразделение Hyundai представило на моторшоу во Франкфурте электрический гоночный хэтчбек Veloster N ETCR.

Происшествия Гендиректор «Дождя» рассказала о вызове на допрос в СК Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила, что Следственный комитет вызвал её на допрос.

Кино Эдди Мерфи встретился с «золотым ребенком» 33 года спустя Знаменитый актер Эдди Мерфи встретился с исполнительницей роли «золотого ребенка» в одноименной картине 1986 года спустя 33 года.

Политика В Крыму оценили идею Сенцова вернуться на полуостров на танке Заявление переданного Украине в рамках обмена заключенными режиссера Олега Сенцова о возвращении в Крым «только на танке» говорит о нем, как о нездоровом человеке, который действует вне нравственности и права.

Политика Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.

Общество «Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме — им придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Ивану Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.

Политика Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении Президент России Владимир Путин предложил председателю правления Сбербанка Герману Грефу использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении.

Технологии Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.

Политика Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные бойцов Росгвардия предложила запретить журналистам раскрывать данные своих сотрудников и членов их семей.

Футбол Сборная России показала, что осталось за кадром в матче с Казахстаном Пресс-служба сборной России показала, что осталось за кадром матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана.

Политика Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.

Экономика Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.