с чего всё началось

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.

Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных

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