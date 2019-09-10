Общество

RT на русскомRT на русскомГосдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
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с чего всё началось
Проект закона предусматривает
 весомые штрафы для операторов, которые нарушают предусмотренное законом требование о систематизации и хранении личных данных россиян исключительно на территории России.
Телеканал 360°08:52

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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 12:53, Вашингтон
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