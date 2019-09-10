Общество
RT на русскомГосдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
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с чего всё началось
Проект закона предусматривает весомые штрафы для операторов, которые нарушают предусмотренное законом требование о систематизации и хранении личных данных россиян исключительно на территории России.Телеканал 360°08:52
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Толстой: штрафы за нарушения при хранении персональных данных должны быть адекватными
Парламентская газета09:52
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 12:53, Вашингтон
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"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
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По подсчетам Минтруда, размер пособия в среднем по стране, начиная с 2020 года, составит 12 тыс. рублей.
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Девушка сына Наташи Королевой жестко ответила критикам
Пользователи обсуждают ее зубы Несколько часов назад 23-летняя Мария Слугина, возлюбленная Архипа Глушко, сына Наташи Королевой и Тарзана, опубликовала в "Инстаграме" пост, в котором обратилась к "диванным" крикикам.
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Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
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Толпа мужчин и девушек избила и ограбила 26-летнего молодого человека в Санкт-Петербурге.
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Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
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Эксперт рассказала о негативном влиянии алкоголя на внешность женщин
По словам Плято, алкоголь и различные запрещенные вещества оказывают неисправимое влияние на внешность человека.
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Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
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В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть
Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика
Госдеп разрешил семье Бута два дополнительных свидания
Госдепартамент США разрешил семье находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута два дополнительных свидания в неделю.
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