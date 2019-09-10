с чего всё началось

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.

Политика Соратница Порошенко устроила перепалку со спикером Рады В Верховной раде Украины произошла перепалка между спикером парламента Дмитрием Разумковым и депутатом Ириной Геращенко от партии «Европейская Солидарность», основателем которой является украинский экс-президент Петр Порошенко.

Политика Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.

Шоу-бизнес Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.

Финансы Чистый российский госдолг стал отрицательным Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.

Политика СМИ сообщают, что выигравший выборы в Мосгордуму депутат пропал Победивший на выборах кандидат в Мосгордуму от партии "Справедливая Россия" Александр Соловьев исчез.

Политика NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России США в 2016 году предпринимали еще одну попытку вывезти своего агента из России, пишет The New York Times.

Единоборства Фергюсон вызвал на бой Хабиба в декабре Именитый американец Тони Фергюсон заявил, что намерен выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова уже в декабре нынешнего года на турнире UFC 245.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Политика Мэром Сочи избран бывший вице-губернатор Кубани Копайгородский Господин Копайгородский начал исполнять обязанности мэра за день до выборов, а до этого занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по вопросам внутренней политики.

Армия и оружие В России создадут двигатель нового поколения В России ведется разработка двигателя нового поколения, который будет устанавливаться не только в самолетах, но и в вертолетах.

Шоу-бизнес Яна Рудковская пообещала не препятствовать свадьбе Димы Билана Недавно пустили слух: продюсер Билана решила их застраховать на кругленькую сумму – два миллиона долларов.

Политика Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.

Шоу-бизнес Собчак с сыном поздравили Виторгана с днем рождения Не знаю, почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения, но, начав приклеивать лепестки, я пожалела, что это не цветок — с ним все было бы сильно проще, — следует из поздравления, размещенного в профиле Собчак.

Политика Сенцов решил жить в Киеве и снимать кино Кинорежиссер Олег Сенцов, которого власти России недавно передали Украине в процессе обмена пленными, решил, что будет жить в Киеве и снимать кино.

Общество Как занимаются любовью знаки зодиака Если ваш любовник родился под этим знаком зодиака, то будьте готовы к настоящей страсти и сюрпризам в постели.

Футбол Рамос считает, что ван Дейк заслужил «Золотой мяч» По мнению многих экспертов, ван Дейк является одним из главных претендентов на получение «Золотого мяча».

Футбол Агент Жонатаса подтвердил информацию об интересе российских клубов Джейрон Фелисиану, агент бывшего форварда «Рубина» Жонатаса, прокомментировал информацию об интересе со стороны российских клубов.

Происшествия В США водитель Tesla уснул за рулем, пока мчался по трассе Отмечается, что электрокар ехал на автопилоте со скоростным режимом до 100 км / ч В США водитель электрокара Tesla уснул за рулем, пока автомобиль мчался по трассе в Массачусетсе.

Политика В ЦИК назвали преступлением передачу Навальному пустых бланков от КПРФ Распоряжение главы московского городского комитета КПРФ Валерия Рашкина о передаче пустых бланков наблюдателей от партии штабу Алексея Навального на выборах 8 сентября можно рассматривать как преступление, заявил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Общество «Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.

Происшествия Суд заочно арестовал братьев Ананьевых Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.

Религия Праздничное богослужение пройдет в Храме царя Николая II Праздничное богослужение в день Усекновения главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна состоится в Храме в честь царя страстотерпца Николая II в среду, 11 сентября.

Политика Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.

Спорт Велогонщику Колобневу грозит полгода тюрьмы за участие в сговоре Бельгийская прокуратура потребовала для российского велогонщика Александра Колобнева наказания в виде полугода лишения свободы.