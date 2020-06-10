Законопроект прошёл первое чтение. Госдума одобрила проект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров. Об этом стало известно на пленарном заседании.

Госдума одобрила проект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров

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