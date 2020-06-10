Экономика
Piter.tvГосдума одобрила проект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров
Законопроект прошёл первое чтение. Госдума одобрила проект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров. Об этом стало известно на пленарном заседании.
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ГД одобрила в первом чтении отсрочку платежей по долгам для пенсионеров
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Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
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Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
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По итогам совещания о ситуации в образовании в условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки области.
Коммерсантъ вчера в 13:16
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В рамках своего приближающегося дня рождения южнокорейская к-поп группа BTS презентовала поклонникам анимационный клип We Are Bulletproof: The Eternal.
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Обзор Intel Core i7-10700K. Тесты и сравнения в играх с Intel Core i9-9900K
Сегодня в центре внимания будет старший Intel Core i7-10700K, мы его сравним с флагманом прошлого года в лице Intel Core i9-9900K.
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Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
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