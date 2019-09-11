Политика

Lenta.ruLenta.ruГосдума одобрила расширение полномочий полиции

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает силовикам сбивать дроны. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 11 сентября.
Читать в источнике
Комментировать23
Эрнест Валеев
Дроны используются повсеместно, поэтому необходимо было прописать детально полномочия правоохранительных органов по пресечению их незаконного использования на массовых мероприятиях. Изменения вносятся в уже действующие нормативные акты.
— Эрнест Валеев, российский политикВерсия-Саратов 01:48
с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 11 сентября, приняла в первом чтении поправки
 в законодательство в части предотвращения использования беспилотных воздушных судов в противоправных целях.
Государственная Дума РФ08:25

Подробнее о событии

Госдума приняла в I чтении законопроект о праве спецслужб сбивать дроны-нарушители

ТАСС08:31

Дело — дрон: силовикам предлагают разрешить сбивать беспилотники

Известиявчера в 17:01

Госдума приняла в первом чтении законопроект о беспилотниках

Парламентская газета08:31

Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях

РЕН ТВ09:44

Госдума приняла в первом чтении законопроект о полетах беспилотников

Интерфакс08:43

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает спецслужбам при необходимости сбивать дроны

Эхо Москвы12:00

Дума поддержала законопроект о праве спецслужб сбивать дроны-нарушители

РБК10:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 17:55, Вашингтон
Экономика

Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Политика

«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией

Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия 15:18
Шоу-бизнес

Бывшая жена Богомолова отказалась прийти на его свадьбу с Собчак

Режиссер Константин Богомолов пригласил бывшую супругу на свою свадьбу с телеведущей Ксенией Собчак.
ТВ Центр 04:49
Здоровье

Посольство РФ в Непале предупредило россиян о повышенном риске заражения лихорадкой денге

Посольство РФ в Непале предупредило российских граждан о повышенном риске заражения лихорадкой денге на территории страны.
ТАСС 15:00
Футбол

Ройс планирует завязать с футболом после окончания игровой карьеры

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс планирует покинуть футбольный мир после окончания карьеры.
Спорт-Экспресс 16:33
Футбол

Россия подала заявку на проведение ЧМ-2021 по пляжному футболу

Россия еще никогда не принимала чемпионат мира по пляжному футболу. В 2019 году турнир пройдет в Парагвае 21 ноября - 1 декабря.
РИА Новости 09:46
Футбол

Массимо Каррера прибыл в Москву

Нева Спорт 16:45
Происшествия

Полицейские задержали трех человек в московском парке «Горка»

Минувшим летом участники группировки неоднократно приходили в парк «Горка» и общественное пространство «Яма».
Эхо Москвы 17:03
Космос

Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара

Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, передает в Twitter японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
РБК вчера в 20:09
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Вести.Ru 05:57
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина назвала мерзостью слова Джона Уоррена об их романе

Bimru.ru 11:05
Гаджеты

Цены на старые модели iPhone в России резко снизились

Уже сегодня цены на предыдущие модели, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR начали резко снижаться.
REGNUM 16:46
Шоу-бизнес

Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма 03:52
Политика

ЦИК Украины заявила о политической мотивированности её роспуска

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины считает, что представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий состава комиссии может быть политически мотивированным решением.
RT на русском 17:41
Шоу-бизнес

Фото внучки-красавицы Аллы Пугачевой покорило фанатов

«Всего семь лет, а уже видно какая красавица растет», — восторженно комментирует Примадонна портреты внучки.
7Дней.ру 03:00
Футбол

«Локомотив» планирует провести полную реконструкцию «РЖД Арены»

Руководство столичного "Локомотива" хочет провести реконструкцию домашней арене железнодорожников.
Sport.ru 14:14
Политика

Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости 05:46
Общество

В России подсчитали расходы граждан на домашний быт

На телевидение и онлайн-кинотеатры расходы наоборот уменьшились на 13 процентов и составили в среднем 880 рублей.
Российская газета 02:12
Политика

Трамп заявил об ошибках Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
Газета.Ru 15:02
Политика

Ряд избранных депутатов Мосгордумы требуют закрыть «московское дело»

Ряд избранных депутатов Мосгордумы обнародовал заявление с требованием прекратить «московское дело» и отпустить его фигурантов на свободу.
Росбалт 15:40
Происшествия

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели 14:53
Политика

Россия увидела угрозу в плане Нетаньяху по расширению Израиля

Планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан могут подорвать надежды на мир между еврейским государством и его арабскими соседями, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Lenta.ru 13:45
Энергетика

Нефтяники получили 140 млрд рублей из бюджета для сдерживания цен

Медведев предупредил нефтяников о расплате за завышение цен В 2020 г. формула компенсации изменится: государство будет возвращать нефтяникам 68% и 65% разницы между экспортной и фиксированной ценой, которая индексируется на инфляцию.
Вести.Финанс 09:17
Шоу-бизнес

Андрей Малахов нашел пропавшего внука Шукшиной

Актуальные Новости 11:03
Общество

Конфликтом в красноярской школе из-за прически ученика заинтересовался СК

РИА Новости 16:47
Гаджеты

Samsung PlayGalaxy Link — запущен конкурент Steam Link

В США и Южной Корее запущена бета-версия приложения Samsung PlayGalaxy Link.
Игромания.ру 16:36
Политика

Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил журналистам, что ему ничего неизвестно о вывозе американскими спецслужбами из России в 2017 году "высокопоставленного осведомителя", передает НСН.
Газета.Ru вчера в 06:21
Футбол

Бернд Лено: «В Лондоне есть только один клуб мирового значения»

«Арсенал» — клуб мирового значения, клуб, с которым ассоциируется Лондон.
Спорт-Экспресс 16:58
Политика

МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

МИД Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы разъяснений из-за встречи чешского президента Милоша Земана с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».
РБК 17:22
Гаджеты

Во всех iPhone 11 используется чип Apple U1

В iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max компания Apple добавила чип под названием U1 с технологией Ultra Wideband (UWB) для поддержки сверхширокополосного соединения.
MobiDevices 08:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное