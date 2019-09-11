Политика
Lenta.ruГосдума одобрила расширение полномочий полиции
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает силовикам сбивать дроны. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 11 сентября.
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Дроны используются повсеместно, поэтому необходимо было прописать детально полномочия правоохранительных органов по пресечению их незаконного использования на массовых мероприятиях. Изменения вносятся в уже действующие нормативные акты.
— Эрнест Валеев, российский политикВерсия-Саратов 01:48
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