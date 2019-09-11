Дроны используются повсеместно, поэтому необходимо было прописать детально полномочия правоохранительных органов по пресечению их незаконного использования на массовых мероприятиях. Изменения вносятся в уже действующие нормативные акты.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает силовикам сбивать дроны. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в среду, 11 сентября.

Армия и оружие Власти США одобрили продажу Польше 32 истребителей F-35 Продажа Польше 32 истребителей пятого поколения F-35 одобрена официально, сообщает 11 сентября Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны военного ведомства США.

Гаджеты Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro Презентация Apple уже второй год подряд проходит максимально спокойно - новые iPhone слишком далеки от технологической революции и не вызывают никакого желания сменить старую модель на обновленную.

Происшествия Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.

Авто Во Франкфурте представили 887-сильный Brabus G V12 900 На автосалоне во Франкфурте ателье Brabus представило новую модель G V12 900, которая стала одной из главных премьер на мероприятии.

Экономика Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.

Политика Депутат от Капотни стала основным кандидатом в сенаторы от Мосгордумы Новым сенатором от Мосгордумы может стать депутат от 22-го избирательного округа столицы (Капотня, часть района Люблино, часть района Марьино) Инна Святенко.

Происшествия В СК рассказали об участившихся случаях пропажи детей В Следственном комитете России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями пропажи детей.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Шоу-бизнес Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.

Политика Трамп рассказал об ошибках Болтона Отставка Болтона произошла на фоне неоднократных заявлений США о возможной встрече американского и иранского президентов Дональда Трампа и Хасана Роухани.

Космос В Млечном Пути астрономы обнаружили следы загадочного объекта Подсчеты показали, что загадочный объект является очень молодой звездой, а ее движение настолько быстрое, что PG1610+062 смогла даже преодолеть гравитационное притяжения Млечного Пути.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

Происшествия Заключенных из башни «Бутырки» перевели в нормальные камеры Руководство тюремного ведомства оперативно отреагировало на информацию, что двое арестантов СИЗО "Бутырки" оказались в антисанитарных условиях в камере старой башни изолятора.

Общество Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество МГУ вошел в рейтинг лучших университетов мира по версии THE Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим среди российских вузов в мировом рейтинге Times Higher Education (THE) и вошел в топ-200, сообщили в пресс-службе Проекта 5-100.

Здоровье Названы признаки сбоя в работе щитовидной железы Специалисты назвали пять главных симптомов сбоя в работе щитовидной железы.

Технологии Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов Президент США Дональд Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний у любителей электронных сигарет и вейпов, сообщил Белый дом.

Происшествия В Узбекистане в драке погиб боец ММА В результате уличной драки в Ташкенте скончался известный в Узбекистане боец ММА Муслимбек Омонов, сообщает пресс-служба городского ГУВД РФ.

Политика «Нафтогаз» обозначил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой Украина потребует у России компенсацию, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на прежних условиях.

Происшествия Пожилой российский турист утонул в Болгарии В августе власти Болгарии уже вводили запрет на купание на некоторых пляжах страны из-за опасного подводного течения, также известного как "мертвое волнение", тягун или отбойное течение.