Общество

Российская газетаРоссийская газетаГосдума одобрила расширение программы материнского капитала

Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала. В базовый документ были добавлены поправки, подготовленные по итогам президентского Послания Федеральному Собранию.
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Вячеслав Володин
Это одна из важнейших инициатив в рамках реализации послания президента РФ. Главой государства поставлена задача, чтобы эти изменения имели обратную силу и коснулись семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года. Нам необходимо, не откладывая, обеспечить законодательное решение этого вопроса.
— Вячеслав Володин, российский политикИнтерфакс 04:57

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