Общество

Российская газетаРоссийская газетаГосдума одобрила расширение программы материнского капитала

Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала. В базовый документ были добавлены поправки, подготовленные по итогам президентского Послания Федеральному Собранию.
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Дума во втором чтении одобрила расширение программы материнского капитала

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Госдума приняла во втором чтении поправки по использованию маткапитала

RT на русском05:57

Госдума одобрила расширение программы материнского капитала

Российская газета05:01

Госдума одобрила расширение программы материнского капитала

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Аргументы неделивчера в 13:25
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