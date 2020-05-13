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Политика Bloomberg: гендиректор ВТО планирует покинуть свой пост раньше срока Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу намерен уйти с этой должности, не дожидаясь окончания срока в 2021 году.

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