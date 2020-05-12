Экономика
DP.RUГосдума одобрила расширение страхования вкладов во втором чтении
Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект, которым предлагается увеличить максимальную сумму страхового возмещения по вкладам для физлиц. Также документ расширяет перечень юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение.
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Сумму страхования банковских вкладов могут увеличить до 10 миллионов рублей
Парламентская газета06:27
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Политика
Трамп призвал ФРС США ввести отрицательную ставку
Американский лидер Дональд Трамп настаивает на установлении отрицательной базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.
Газета.Ru 12:26
Технологии
В Иране разработали выявляющий коронавирус за 30 секунд экспресс-тест
Ученые из Ирана разработали тест-систему, которая позволяет диагностировать коронавирусную инфекцию за 30 секунд, сообщает агентство Mehr со ссылкой на вице-президента страны по науке и технике Сорену Саттари.
РБК 17:12
Здоровье
Еще 69 аппаратов ИВЛ доставят в больницы Тульской области
Еще 69 аппаратов ИВЛ доставят в больницы Тульской области.
Первый Тульский вчера в 10:27
Общество
Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок
"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости 15:22
Общество
В Ростовской области режим самоизоляции смягчат с 15 мая
Ростов-на-Дону, 13 мая 2020, 00:01 — REGNUM Смягчение режима всеобщей изоляции в Ростовской области начнётся 15 мая с открытия продовольственных ярмарок, возобновления работы МФЦ и территориальных центров занятости, а также оказания плановой медпомощи.
REGNUM 17:01
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Общество
Нуждающиеся семьи с детьми смогут получить разово более 30 тыс. рублей
Ново-Огарево, Московская область, 11 мая 2020, 17:36 — REGNUM Семьи с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума, смогут получить разово более 30 тыс. рублей на одного ребёнка.
REGNUM вчера в 10:36
Общество
Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом
В России выявили свыше 230 тысяч случаев заражения коронавирусом, 2116 человек скончались, более 43 тысяч вылечились.
РИА Новости 04:45
Технологии
Windows 10 May 2020 Update вышла для производителей ПК
По сообщению зарубежных источников, Microsoft выпустила для производителей ПК новую версию Windows 10 May 2020 Update.
The GEEK вчера в 03:14
Общество
В Подмосковье продлили некоторые ограничения
Глава Московской области Андрей Воробьев на странице в Instagram сообщил, что в регионе некоторые ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, будут продлены.
Газета.Ru 02:45
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 13:53
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
Общество
Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings 13:41
Общество
Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России
Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
Общество
В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, установленных из-за коронавируса, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
РИА Новости 16:43
Общество
Определены параметры двигателя для нового российского самолёта
Набор параметров и облик двигателя для перспективного сверхзвукового гражданского самолёта сформированы.
RT на русском вчера в 20:49
Общество
Особое мнение: Артемий Троицкий
Т. Фельгенгауэр ― Походя и "Коммерсанту" досталось. А. Троицкий ― Нет, это я говорю как есть.
Эхо Москвы 13:03
Космос
SpaceX выпустила браузерный симулятор стыковки Crew Dragon с МКС
Симулятор стыковки пилотируемого космического корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) выпустила американская компания SpaceX, 12 мая сообщается на странице компании в Twitter.
ИА Красная Весна 16:33
Общество
Скворцова рассказала о состоянии медиков, работающих в «красной» зоне
Примерно 40% медиков, работающих в "красной" зоне, имеют психологические проблемы, 10% из них страдают депрессией, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:56
Общество
Власти разрешили снять ограничения в 33 регионах России
Вице-премьер отметила, что в некоторых городах можно даже разрешить работу магазинов площадью до 800 квадратных метров и открыть некоторые образовательные учреждения, то есть уже выйти на второй этап снятия ограничений.
Говорит Москва вчера в 10:56
Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Коммерсантъ вчера в 21:40
Экономика
Беглов утвердил второй пакет мер по поддержке бизнеса Петербурга
Губернатор Северной столицы Александр Беглов утвердил второй пакет мер по поддержке городской экономики в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Мойка78 17:01
Футбол
Месси сменил имидж, полностью сбрив бороду
Metaratings 13:59
Здоровье
Детские сады в Амурской области решили пока не открывать
Детские сады в Амурской области решили пока не открывать.
ИА Порт Амур 08:05
Гаджеты
Intel готовит Core i9-10885H: ещё один мобильный восьмиядерник
Первоначально предполагалось, что процессоры Intel Core i9-10885H являлись тестовыми образцами восьмиядерных мобильных чипов Comet Lake-H, и в итоге они превратились в вышедшие Core i9-10980HK.
3DNews 10:13