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Общество Нуждающиеся семьи с детьми смогут получить разово более 30 тыс. рублей Ново-Огарево, Московская область, 11 мая 2020, 17:36 — REGNUM Семьи с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума, смогут получить разово более 30 тыс. рублей на одного ребёнка.

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