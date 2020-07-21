Экономика
РБКГосдума одобрила реформу инвестиций граждан на бирже
Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые ограничат доступ начинающих инвесторов к иностранным акциям и сложным инструментам. Закон вступит в силу с 1 апреля 2022 года.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении закон, который закрепляет разные категории инвесторов-физлиц и призван тем самым защитить неопытных участников фондового рынка.ТАССвчера в 07:15
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Коммерсантъ 20 июля в 17:52
Происшествия
Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14
Число пострадавших во время стрельбы в Чикаго возросло до 14. По данным полиции, один человек задержан.
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Армия и оружие
В России начались летные испытания новейшего штурмового вертолета
Новейший транспортно-боевой Ми-8АМТШ-ВН приступил к летным испытаниям, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Андрей Богинский.
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Экономика
Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»
Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в совместном предприятии «Яндекс.Деньги», став его единственным владельцем, сообщает 22 июля «Интерфакс».
Известия вчера в 18:33
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За прошедшие сутки выявлено 185 случаев инфицирования, 208 пациентов — выздоровели, 5 носителей коронавируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com вчера в 02:27
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия 20 июля в 21:19
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Португалец забил 735 мячей за карьеру. Он догнал бразильского форварда Ромарио по точным ударам за карьеру в официальных турнирах.
Газета.Ru 01:11
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Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ
С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью.
Shraibikus News 01:16
Общество
Ультрафиолет признали способом уничтожения коронавируса
Ультрафиолет и высокая температура помогают быстрее убить коронавирус на поверхностях.
Газета.Ru 00:16
Футбол
ЦСКА предоставит Гайчу частный самолет для прибытия в Россию
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч в скором времени прибудет в расположение клуба.
Metaratings вчера в 14:19
Общество
Аномальное тепло ожидает ряд регионов России
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким российским регионам стоит ждать аномально теплую погоду до конца этой недели, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:34
Общество
Медкомиссия в Якутске отменила принудительную госпитализацию «шаману» Габышеву
Ранее сообщалось, что медкомиссия психиатрической клиники признала якутского "шамана" Александра Габышева опасным для окружающих и для него самого.
ТАСС 00:49
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 20 июля в 18:02
Общество
Власти Черногории объявили эпидемию коронавируса
До шестого августа в Черногории будут закрыты клубы и бары. Запрещается проводить любые торжественные мероприятия, в том числе, свадьбы.
Evo-rus.com 01:50
Происшествия
В Саратове застрелили мужчину, ведется следствие
Саратов, 21 июля 2020, 08:28 — REGNUM В Саратове 20 июля текущего года обнаружен труп 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением.
REGNUM вчера в 01:28
Общество
В Краснодаре 32 выпускника сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
В Краснодарском крае 26 тысяч школьников подали заявление для того, чтобы сдать ЕГЭ по русскому языку.
Краснодарские известия 00:42
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 64 случая коронавируса
В Кузбассе за сутки выявлены 64 новых случая коронавирусной инфекции, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
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Бубонная чума приблизилась к границам России
Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что вдоль границы России, по всему югу страны можно встретить бубонную чуму.
URA.Ru вчера в 09:07
Единоборства
В Сочи Емельяненко без зрителей выйдет на бой против Исмаилова
Бой между входящим в десятку тяжеловесов мира Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, который почти на 20 сантиметров уступает в росте сопернику, в формате турнира АСА 107, напомним, запланирован на грядущую пятницу, 24 апреля.
Кавказ Пост вчера в 21:54
Происшествия
Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»
Газета.Ru вчера в 10:51
Технологии
Астрофизики создали самую большую трехмерную карту Вселенной
Астрофизики из тридцати институтов по всему миру создали самую большую трехмерную карту Вселенной и закрыли пробелы в истории мира длиной в 11 миллиардов световых лет.
ТК Звезда вчера в 16:35
Общество
Вирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19 в РФ
Москва, 22 июля 2020, 08:40 — REGNUM В России массового производства вакцины от коронавируса стоит ожидать не раньше, чем через полгода, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.
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Политика
Кремль объяснил отказ от цели вхождения России в топ-5 экономик мира
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отказ от цели вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира.
Ведомости вчера в 08:01
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Авто
Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии
Как стало известно Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии.
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Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
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