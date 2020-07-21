Экономика

РБКРБКГосдума одобрила реформу инвестиций граждан на бирже

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые ограничат доступ начинающих инвесторов к иностранным акциям и сложным инструментам. Закон вступит в силу с 1 апреля 2022 года.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении закон
, который закрепляет разные категории инвесторов-физлиц и призван тем самым защитить неопытных участников фондового рынка.
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Госдума одобрила закон о категориях инвесторов

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Общество

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На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отказ от цели вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира.
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Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
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Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии

Как стало известно Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии.
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По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
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