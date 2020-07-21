с чего всё началось

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые ограничат доступ начинающих инвесторов к иностранным акциям и сложным инструментам. Закон вступит в силу с 1 апреля 2022 года.

Происшествия Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут На кадрах видно, что мужчина спокойно вышел и встал возле автобуса. Однако сразу к нему никто из представителей полиции или СБУ не подошел. 8

Экономика Пенсионные фонды предпочитают платить долго и помалу Учитывая, что средний счет клиента НПФ немногим превышает 70 тыс. руб. пенсионных накоплений, поясняет эксперт, получение единовременной выплаты, пусть и разово, поддержит человека, тогда как минимальная ежемесячная доплата к основной пенсии почти никак не влияет на финансовое положение. 50

Происшествия 185 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки За прошедшие сутки выявлено 185 случаев инфицирования, 208 пациентов — выздоровели, 5 носителей коронавируса скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений. 781

Футбол Роналду делит второе место с Ромарио по голам за карьеру Португалец забил 735 мячей за карьеру. Он догнал бразильского форварда Ромарио по точным ударам за карьеру в официальных турнирах.

Шоу-бизнес Ушедший с Первого канала Дмитрий Шепелев станет ведущим ТНТ С недавних пор стало известно, что он перешел на телеканал ТНТ, где ему предложили вести новое семейное шоу «Ты как я». Новый проект стартует осенью. 55

Общество Ультрафиолет признали способом уничтожения коронавируса Ультрафиолет и высокая температура помогают быстрее убить коронавирус на поверхностях. 4

Футбол ЦСКА предоставит Гайчу частный самолет для прибытия в Россию Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч в скором времени прибудет в расположение клуба.

Общество Аномальное тепло ожидает ряд регионов России Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким российским регионам стоит ждать аномально теплую погоду до конца этой недели, передает ТАСС.

Политика Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. 2,9K

Общество Власти Черногории объявили эпидемию коронавируса До шестого августа в Черногории будут закрыты клубы и бары. Запрещается проводить любые торжественные мероприятия, в том числе, свадьбы. 7

Происшествия В Саратове застрелили мужчину, ведется следствие Саратов, 21 июля 2020, 08:28 — REGNUM В Саратове 20 июля текущего года обнаружен труп 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением. 15

Общество В Краснодаре 32 выпускника сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов В Краснодарском крае 26 тысяч школьников подали заявление для того, чтобы сдать ЕГЭ по русскому языку.

Общество В Кузбассе за сутки выявили 64 случая коронавируса В Кузбассе за сутки выявлены 64 новых случая коронавирусной инфекции, два пациента скончались, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева. 84

Здоровье Бубонная чума приблизилась к границам России Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что вдоль границы России, по всему югу страны можно встретить бубонную чуму. 46

Единоборства В Сочи Емельяненко без зрителей выйдет на бой против Исмаилова Бой между входящим в десятку тяжеловесов мира Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, который почти на 20 сантиметров уступает в росте сопернику, в формате турнира АСА 107, напомним, запланирован на грядущую пятницу, 24 апреля. 4

Технологии Астрофизики создали самую большую трехмерную карту Вселенной Астрофизики из тридцати институтов по всему миру создали самую большую трехмерную карту Вселенной и закрыли пробелы в истории мира длиной в 11 миллиардов световых лет. 1

Общество Вирусолог назвал период начала производства вакцины от COVID-19 в РФ Москва, 22 июля 2020, 08:40 — REGNUM В России массового производства вакцины от коронавируса стоит ожидать не раньше, чем через полгода, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков. 2