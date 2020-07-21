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РБК
РБК

Госдума одобрила реформу инвестиций граждан на бирже

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые ограничат доступ начинающих инвесторов к иностранным акциям и сложным инструментам. Закон вступит в силу с 1 апреля 2022 года.В источнике
С чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении закон
, который закрепляет разные категории инвесторов-физлиц и призван тем самым защитить неопытных участников фондового рынка.
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Что меняет закон о категориях инвесторов и как он защищает неопытных участников рынка

ТАССвчера в 07:15
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Газета.Ru

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Госдума сохранила за обычными гражданами право покупать основные иностранные акции

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В России инвесторов поделили на две категории с разными возможностями

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В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
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РБК07:36
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