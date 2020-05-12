Экономика
Инвест-ФорсайтГосдума одобрила резкое увеличение возмещения по вкладам
Министр финансов Антон Силуанов, который ранее поддержал законопроект, подчеркнул, что 10 млн руб. будет компенсироваться в тех случаях, когда граждане оказались в «сложных жизненных ситуациях».
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Общество
В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости
Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому иностранные предприниматели могут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости.
РИА Новости 01:57
Экономика
Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК вчера в 00:12
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском вчера в 04:04
Единоборства
Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Известия вчера в 20:30
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Политика
NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России
Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
Здоровье
Росздравнадзор поручил проверить Минздрав Дагестана
По результатам анализа полученной информации Центральным аппаратом Росздравнадзора поручено Территориальному органу Росздравнадзора по Дагестану организовать и провести проверку Минздрава республики.
Черновик 02:47
Экономика
В России построят 25 заводов для утилизации отходов
Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний.
Газета.Ru 02:39
Общество
В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая
Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
REGNUM 00:28
Общество
Более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных заразились коронавирусом
Более 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных заразились коронавирусом.
ТАСС 02:43
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Общество
ОГЭ не будет, а ЕГЭ могут сдавать не все
Скорректировали и проведение ЕГЭ для выпускников школ. Тех, кто решил не поступать в вузы после 11 класса, от экзаменов освободили.
Vologda-poisk.ru вчера в 07:13
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Политика
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:06
Здоровье
В Хакасии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции
Совещание провёл глава Хакасии. Пока эпидобстановка в Хакасии не позволяет смягчить режим ограничений.
Хакасия вчера в 03:19
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости вчера в 03:13
Здоровье
В Челябинской области умер пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, всего в регионе более 1,4 тысячи случаев COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:07
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози после пяти лет брака
Издание TMZ заявило, что актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с супругом, банкиром и братом бывшего президента Франции Оливье Саркози.
Городовой 02:38
Происшествия
Подпольную мастерскую по изготовлению оружия закрыли в Томской области
Сотрудники управления ФСБ России по Томской области вместе с полицейскими пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов в регионе.
Газета.Ru 02:28
Игры
В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia
Игромания.ру вчера в 16:24
Общество
Роспотребнадзор разработал памятку о кредитных каникулах
Роспотребнадзор разработал памятку о кредитных каникулах при участии экспертов министерства финансов России.
Москва 24 02:56
Общество
ФМБА выявило новые клинические проявления коронавирусной инфекции
Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
Общество
Авиакомпания «Победа» возобновит перелеты с 1 июня
Поэтапное восстановление внутренних рейсов возобновится Победой с 1 июня, заявили в пресс-службе Аэрофлота.
iReactor вчера в 03:51
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Экономика
Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии
Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса.
ТАСС вчера в 05:56
Общество
За отсутствие масок и перчаток в метро Москвы оштрафованы 198 человек
Почти 200 человек оштрафованы за нарушение масочного режима в метро Москвы за два дня.
RT на русском 02:15
Единоборства
UFC. Тейшейра победил Смита в главном бою турнира Fight Night 171
В главном бою вечера сошлись бразилец Гловер Тейшейра и американец Энтони Смит.
Вести.Ru 02:49
Здоровье
В РФПИ рассказали о самом эффективном препарате от коронавируса
Первые результаты клинических испытаний препарата «Фавипиравир» указывают на то, что он может быть наиболее эффективным в лечении коронавируса.
Суть событий вчера в 15:13
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня вчера в 08:10
Общество
В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса
Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10