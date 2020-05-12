Экономика

Инвест-ФорсайтИнвест-ФорсайтГосдума одобрила резкое увеличение возмещения по вкладам

Министр финансов Антон Силуанов, который ранее поддержал законопроект, подчеркнул, что 10 млн руб. будет компенсироваться в тех случаях, когда граждане оказались в «сложных жизненных ситуациях».
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Госдума повысила страховку по вкладам при получении наследства и продажам

News.ruвчера в 12:42

Госдума одобрила расширение программы страхования вкладов во втором чтении

Ведомости12 мая в 07:49

Госдума приняла закон о расширении системы страхования вкладов

Известиявчера в 08:58

Госдума приняла законопроект о расширении страхования вкладов

Rambler News Serviceвчера в 08:18

Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов

REGNUMвчера в 07:53

Депозит с гарантией

Российская газетавчера в 09:25

Госдума одобрила во II чтении расширение страхования вкладов и снижение взносов банков

ТАСС12 мая в 06:35
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 03:11, Ашберн
Общество

В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости

Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому иностранные предприниматели могут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости.
РИА Новости 01:57
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Экономика

Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК вчера в 00:12
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Общество

В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском вчера в 04:04
4,2K
Единоборства

Макгрегор выразил поддержку заболевшему Абдулманапу Нурмагомедову

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на ухудшение состояния тяжело заболевшего отца чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Известия вчера в 20:30
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1,8K
Политика

NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России

Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
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Здоровье

Росздравнадзор поручил проверить Минздрав Дагестана

По результатам анализа полученной информации Центральным аппаратом Росздравнадзора поручено Территориальному органу Росздравнадзора по Дагестану организовать и провести проверку Минздрава республики.
Черновик 02:47
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Экономика

В России построят 25 заводов для утилизации отходов

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят по меньшей мере 25 заводов по утилизации отходов, стоимость проекта составит 600 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний.
Газета.Ru 02:39
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Общество

В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая

Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
REGNUM 00:28
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Общество

Более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных заразились коронавирусом

Более 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных заразились коронавирусом.
ТАСС 02:43
Политика

Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США

Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Общество

ОГЭ не будет, а ЕГЭ могут сдавать не все

Скорректировали и проведение ЕГЭ для выпускников школ. Тех, кто решил не поступать в вузы после 11 класса, от экзаменов освободили.
Vologda-poisk.ru вчера в 07:13
1,1K
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
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Политика

На Украине раскрыли новый обман МВФ

Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:06
10
Здоровье

В Хакасии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции

Совещание провёл глава Хакасии. Пока эпидобстановка в Хакасии не позволяет смягчить режим ограничений.
Хакасия вчера в 03:19
8
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости вчера в 03:13
1,5K
Здоровье

В Челябинской области умер пациент с коронавирусом

Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, всего в регионе более 1,4 тысячи случаев COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:07
27
Шоу-бизнес

Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози после пяти лет брака

Издание TMZ заявило, что актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с супругом, банкиром и братом бывшего президента Франции Оливье Саркози.
Городовой 02:38
Происшествия

Подпольную мастерскую по изготовлению оружия закрыли в Томской области

Сотрудники управления ФСБ России по Томской области вместе с полицейскими пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов в регионе.
Газета.Ru 02:28
Игры

В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia

Игромания.ру вчера в 16:24
8
Общество

Роспотребнадзор разработал памятку о кредитных каникулах

Роспотребнадзор разработал памятку о кредитных каникулах при участии экспертов министерства финансов России.
Москва 24 02:56
Общество

ФМБА выявило новые клинические проявления коронавирусной инфекции

Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
Общество

Авиакомпания «Победа» возобновит перелеты с 1 июня

Поэтапное восстановление внутренних рейсов возобновится Победой с 1 июня, заявили в пресс-службе Аэрофлота.
iReactor вчера в 03:51
92
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
507
Экономика

Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии

Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса.
ТАСС вчера в 05:56
92
Общество

За отсутствие масок и перчаток в метро Москвы оштрафованы 198 человек

Почти 200 человек оштрафованы за нарушение масочного режима в метро Москвы за два дня.
RT на русском 02:15
10
Единоборства

UFC. Тейшейра победил Смита в главном бою турнира Fight Night 171

В главном бою вечера сошлись бразилец Гловер Тейшейра и американец Энтони Смит.
Вести.Ru 02:49
1
Здоровье

В РФПИ рассказали о самом эффективном препарате от коронавируса

Первые результаты клинических испытаний препарата «Фавипиравир» указывают на то, что он может быть наиболее эффективным в лечении коронавируса.
Суть событий вчера в 15:13
7
Авто

Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня вчера в 08:10
118
Общество

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
1,4K
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