Экономика
Инвест-ФорсайтГосдума одобрила резкое увеличение возмещения по вкладам
Министр финансов Антон Силуанов, который ранее поддержал законопроект, подчеркнул, что 10 млн руб. будет компенсироваться в тех случаях, когда граждане оказались в «сложных жизненных ситуациях».
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Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Происшествия
В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте
Уфа, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM Руководителя социального приюта в Уфе подозревают в некачественном подборе сотрудников учреждения, в котором был заснят оскорбляющий воспитанников ролик.
REGNUM 06:55
Общество
Минпросвещения решило перенести ЕГЭ-2020
Сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 г. перенесут с 8 июня на более поздний период, сообщили в Минпросвещения.
Ведомости 06:45
Армия и оружие
Черноморский флот получит более десяти новых кораблей
Симферополь, 13 мая 2020, 17:39 — REGNUM Более десяти новых кораблей в ближайшее время поступит в распоряжение Черноморского флота.
REGNUM 10:39
Общество
Прокуратура РТ разъяснила, где альметьевцам носить маски и перчатки
С 12 мая в Республике Татарстан согласно постановлению Кабмина РТ, все жители и гости РТ обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах.
Знамя труда (Альметьевск) 09:07
Кино
Второсортным назвали кинокритики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Главную роль в фильме сыграл Том Харди, но, судя по первым 35 рецензиям, которые уже даны на эту кинокартину, его игра не спасла от провала киноленту.
Shraibikus News 06:28
Общество
Россияне получат по 10 тысяч рублей на детей
Саминвестор вчера в 01:34
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
Мой Брянск вчера в 06:27
Армия и оружие
Девятый самолет с российскими военными вылетел из Италии
Девятый самолет Ил-76 Воздушно-космических сил России вылетел из итальянской Вероны, сообщает Министерство обороны РФ.
ТК Звезда 07:07
Общество
В банях запретят окунаться в бассейн и пить чай
В условиях коронавируса в России в банях бассейны и купели работать не будут, напитки и еда окажутся под запретом, контакты между посетителями ограничат.
Вести.Ru 12:56
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Общество
Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса
Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из передачи «О самом главном», заявил, что после коронавируса предрекает появление новой пандемии, более серьезной и опасной.
Lenta.ru 07:17
Игры
Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков
Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru 12:14
Общество
Сбербанк продлил срок действия карт с истекшим сроком
В Сбербанке уточнили, что клиенты, у которых срок действия карт истек в период с марта по настоящее время, смогут снимать наличные в банкоматах банка, оплачивать покупки с использованием чипа и ввода ПИН-кода, а также пополнять карты в банкоматах банка.
Коммерсантъ 11:52
Футбол
Адвокат Мамаева рассказал о конфликте с Соловчуком
Адвокат полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, почему начался конфликт между его подзащитным и водителем Виталием Соловчуком, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 13:20
Общество
Лукашенко заявил о двукратном «снижении пневмоний» после парада 9 мая
Минск, 13 мая 2020, 13:38 — REGNUM Количество заболеваний пневмониями в Белоруссии сократилось в два раза после военного парада в Минске.
REGNUM 06:38
Экономика
Правительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет
Правительство подписало соответствующую директиву несколько дней назад, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с руководством компании.
Ведомости 13:08
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Общество
Россияне стали чаще умирать от алкоголя в период пандемии коронавируса
Россияне, находящиеся в режиме самоизоляции в период пандемии коронавируса, стали чаще умирать от алкоголя.
Lenta.ru 07:52
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
Здоровье
Постояльцы новоселицкого интерната поступили в Изобильненскую больницу
В больницу Изобильненского округа поступили постояльцы новоселицкого психоневрологического интерната, где ранее был объявлен карантин по коронавирусу.
Своё ТВ 09:39
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
Автоновости дня вчера в 07:34
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
Транспорт
Полис ОСАГО разрешили получать без техосмотра
Карту техосмотра следует предъявить страховщику в течение одного месяца с момента снятия ограничений, принятых из-за коронавируса, но не позднее 31 октября, говорится на официальном сайте Госдумы .
Авторамблер 10:56
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
Общество
Беглов отказался от бесплатной раздачи масок из-за «приезжих»
Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 13:04 — REGNUM В Петербурге не следует раздавать защитные маски и перчатки бесплатно, чтобы их не получили приезжие.
REGNUM 06:04
Политика
В Думе попросят МИД ввести санкции против NYT и FT из-за фейков
Комиссия Госдумы попросит МИД России применить санкционные меры к изданиям The New York Times и Financial Times после статей о занижении в РФ данных о смертности от COVID-19 вплоть до лишения аккредитации на территории страны.
Известия 13:27
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48