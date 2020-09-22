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Российская газета
Российская газета

Госдума одобрила рост акцизов на сигареты на 20%

Ранее, напомним, рост акциза в следующем году планировался рост на 4%. В Минфине спрогнозировали, что сверхплановое повышение приведет к увеличению цены пачки сигарет на 20 рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин объяснил, почему в 2021 году резко вырастут акцизы на сигареты

Предложение Минфина РФ резко повысить в 2021 году акцизы не на алкоголь, а на сигареты согласуется с политикой государства по противодействию потребления табака и в то же время поддержке развития виноградарства, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
РИА Новостивчера в 09:00
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АБН

Госдума одобрила рост акцизов на табак в 2021 году

АБН13:24
Lenta.ru

По предложению Минфина Госдума одобрила резкое повышение акцизов на сигареты

Lenta.ru12:01
ИА Красная Весна

Минфин объяснил причину резкого повышения акцизов на табак

ИА Красная Веснавчера в 11:56
Российская газета

Госдума одобрила рост акцизов на сигареты на 20%

Российская газета06:24
ТАСС

Мобилизация доходов. Где российское правительство ищет деньги в бюджет

ТАСС06:45
Телеканал 360°

Эксперт спрогнозировал рост цен на сигареты с повышением акциза

Телеканал 360°08:21
RT на русском

В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак

RT на русскомвчера в 10:10
Муниципальный вестник Армавира

Информация о возможном повышении цен на сигареты в 2021 году не фейк

Муниципальный вестник Армавира05:04

Путин внес в Госдуму законопроекты о прокуратуре и внешней разведке

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты о прокуратуре, о внешней разведке и о безопасности во исполнение поправок к Конституции РФ, заявил депутат нижней палаты парламента Павел Крашенинников.
Lenta.ru13:30
536

Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном в середине сентября предложил обратить внимание и на другие версии инцидента с блогером Алексеем Навальным, в частности, ведущие в Латвию, где живет один из создателей "Новичка", сообщает газета Monde со ссылкой на свои источники.
РИА Новости13:18
688

Отсутствие витамина Е у беременных приводит к тяжелым патологиям плода

Исследования показали, что без витамина Е у эмбрионов рыбок неправильно развивались нервная трубка и зачаток мозга, отвечающие за развитие нервной системы, а также снабжение нервными клетками всех органов рыбки.
Новый Век06:45
14

Спасите семью Алексея Баталова: как идет следствие

Напомним, в статье «Спасите семью Алексея Баталова», опубликованной 14 сентября в «МК», рассказывались о том, как обманным образом были нотариально оформлены доверенности, позволяющие распоряжаться всем принадлежащим семье Баталова имуществом, всеми денежными средствами на счетах в отечественных и зарубежных банках, доступ ко всей корреспонденции, право совершать любые сделки от их имени.
Московский Комсомолецвчера в 08:28
41

Минздрав РФ не выполнил 40% показателей нацпроекта «Здравоохранение»

В документе указывается, что Минздрав не выполнил шесть из 15 целевых показателей нацпроекта в 2019 году, включая снижение смертности трудоспособного населения и смертности от болезней системы кровообращения.
News.ruвчера в 08:25
23