Госдума одобрила рост акцизов на сигареты на 20%
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Ранее, напомним, рост акциза в следующем году планировался рост на 4%. В Минфине спрогнозировали, что сверхплановое повышение приведет к увеличению цены пачки сигарет на 20 рублей.В источнике
С чего всё началось
Минфин объяснил, почему в 2021 году резко вырастут акцизы на сигареты
Предложение Минфина РФ резко повысить в 2021 году акцизы не на алкоголь, а на сигареты согласуется с политикой государства по противодействию потребления табака и в то же время поддержке развития виноградарства, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
РИА Новости21 сентября в 09:00
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Информация о возможном повышении цен на сигареты в 2021 году не фейк
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