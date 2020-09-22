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Российская газета
Российская газета

Госдума одобрила рост акцизов на сигареты на 20%

Ранее, напомним, рост акциза в следующем году планировался рост на 4%. В Минфине спрогнозировали, что сверхплановое повышение приведет к увеличению цены пачки сигарет на 20 рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин объяснил, почему в 2021 году резко вырастут акцизы на сигареты

Предложение Минфина РФ резко повысить в 2021 году акцизы не на алкоголь, а на сигареты согласуется с политикой государства по противодействию потребления табака и в то же время поддержке развития виноградарства, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
РИА Новости21 сентября в 09:00
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АБН

Госдума одобрила рост акцизов на табак в 2021 году

АБНвчера в 13:24
Lenta.ru

По предложению Минфина Госдума одобрила резкое повышение акцизов на сигареты

Lenta.ruвчера в 12:01
Российская газета

Госдума одобрила рост акцизов на сигареты на 20%

Российская газетавчера в 06:24
Телеканал 360°

Эксперт спрогнозировал рост цен на сигареты с повышением акциза

Телеканал 360°вчера в 08:21
ТАСС

Мобилизация доходов. Где российское правительство ищет деньги в бюджет

ТАССвчера в 06:45
ИА Красная Весна

Минфин объяснил причину резкого повышения акцизов на табак

ИА Красная Весна21 сентября в 11:56
RT на русском

В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак

RT на русском21 сентября в 10:10
Муниципальный вестник Армавира

Информация о возможном повышении цен на сигареты в 2021 году не фейк

Муниципальный вестник Армавиравчера в 05:04

Абрамович и Швидлер полностью вышли из капитала HGM

Роман Абрамович, Евгений Швидлер и компания, принадлежащая экс-гендиректору Highland Gold Mining (HGM) Валерию Ойфу, полностью вышли из капитала HGM, продав свои доли компании Fortiana Владислава Свиблова, говорится в сообщении золотодобытчика.
Интерфаксвчера в 06:56
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МКС выполнит маневр уклонения от космического мусора

Маневр уклонения Международной космической станции от неизвестного космического мусора планируется выполнить в ночь на среду, экипаж станции на время пролета мусора укроется в корабле "Союз", сообщило НАСА.
РИА Новостивчера в 16:37

Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39

Финансовую разведку США привлекли сомнительные транзакции россиян

Россияне попали в зону внимания американской финансовой разведки из-за подозрительных транзакций через банки США, передает РИА «Новости». в секретных документах Минфина США (FinCEN) фигурируют переводы советника президента России Владимира Путина - Валентина Юмашева, предпринимателя Олега Дирепаски, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Сергея Ролдугина.
Expert.ru21 сентября в 00:20

Основные фондовые рынки США закрылись в минусе

Основные американские фондовые рынки закрылись падением до 1,8% на фоне возвращения рисков, создаваемых коронавирусом, для восстановления и развития экономики страны, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ21 сентября в 16:30
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Британия усилила патрулирование рядом с границами России

Истребители британских ВВС совместно с кораблями ВМС Британии заметно усилили ранее выставленное патрулирование у границ Российской Федерации с целью выявления «уязвимых сторон» у российской обороны.
Наша версия20 сентября в 10:45
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