Экономика

RT на русскомRT на русскомВ Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак

Замминистра финансов России Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам прокомментировал планы повышения акцизов на табачную продукцию, а не на алкоголь.
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с чего всё началось

Минфин объяснил, почему в 2021 году резко вырастут акцизы на сигареты

Предложение Минфина РФ резко повысить в 2021 году акцизы не на алкоголь, а на сигареты согласуется с политикой государства по противодействию потребления табака и в то же время поддержке развития виноградарства, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
РИА Новости21 сентября в 09:00

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Госдума одобрила рост акцизов на табак в 2021 году

АБНвчера в 13:24

Эксперт спрогнозировал рост цен на сигареты с повышением акциза

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В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак

RT на русском21 сентября в 10:10

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В Минфине объяснили резкое повышение акцизов на табак борьбой с курением

РБК21 сентября в 13:34

Минфин объяснил причину резкого повышения акцизов на табак

ИА Красная Весна21 сентября в 11:56

Госдума одобрила рост акцизов на сигареты на 20%

Российская газетавчера в 06:24
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Автоматически обработано 7418 источников, обновлено в 05:06, Ашберн

Информация о возможном повышении цен на сигареты в 2021 году не фейк

Муниципальный вестник Армавиравчера в 05:04
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