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Российская газета
Российская газета

Госдума одобрила рост акцизов на сигареты на 20%

Ранее, напомним, рост акциза в следующем году планировался рост на 4%. В Минфине спрогнозировали, что сверхплановое повышение приведет к увеличению цены пачки сигарет на 20 рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин объяснил, почему в 2021 году резко вырастут акцизы на сигареты

Предложение Минфина РФ резко повысить в 2021 году акцизы не на алкоголь, а на сигареты согласуется с политикой государства по противодействию потребления табака и в то же время поддержке развития виноградарства, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
РИА Новостивчера в 09:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

По предложению Минфина Госдума одобрила резкое повышение акцизов на сигареты

Lenta.ru12:01
Телеканал 360°

Эксперт спрогнозировал рост цен на сигареты с повышением акциза

Телеканал 360°08:21
RT на русском

В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак

RT на русскомвчера в 10:10
ТАСС

Мобилизация доходов. Где российское правительство ищет деньги в бюджет

ТАСС06:45
РБК

В Минфине объяснили резкое повышение акцизов на табак борьбой с курением

РБКвчера в 13:34
ИА Красная Весна

Минфин объяснил причину резкого повышения акцизов на табак

ИА Красная Веснавчера в 11:56
Российская газета

Госдума одобрила рост акцизов на сигареты на 20%

Российская газета06:24
Муниципальный вестник Армавира

Информация о возможном повышении цен на сигареты в 2021 году не фейк

Муниципальный вестник Армавира05:04

Госдума меняет страховые выплаты для занимающихся частной практикой

Речь идет об индивидуальных предпринимателях (ИП), адвокатах, медиаторах, нотариусах, занимающихся частной практикой, арбитражных управляющих, оценщиках, патентных поверенных и иных лицах, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, признаваемые плательщиками страховых взносов, не производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
REGNUM06:21
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Путин осудил попытки произвольно трактовать итоги Второй мировой войны

Политизированные попытки произвольно трактовать итоги Второй мировой войны недальновидны и разрушают основы послевоенного мироустройства, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в рамках Генассамблеи ООН.
РИА Новости12:05

РФС признал ошибочным решение засчитать гол Дзюбы в матче с «Уралом»

Российский футбольный союз (РФС) признал ошибочным решение засчитать гол нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы в матче восьмого тура чемпионата страны против екатеринбургского "Урала".
Газета.Ru11:58
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Абрамович и Швидлер полностью вышли из капитала HGM

Роман Абрамович, Евгений Швидлер и компания, принадлежащая экс-гендиректору Highland Gold Mining (HGM) Валерию Ойфу, полностью вышли из капитала HGM, продав свои доли компании Fortiana Владислава Свиблова, говорится в сообщении золотодобытчика.
Интерфакс06:56

Кипр помешал Тихановской утвердить санкционный список в Европарламенте

Координационный совет Белоруссии во главе с оппозиционным лидером Светланой Тихановской выступил на заседании Европарламента с требованием о пересмотре всех ранее подписанных Белоруссией договоров, а также на уровне ЕС свертывании любых контактов и международной помощи, в том числе финансовой.
Вести.Ruвчера в 14:35
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ10:22
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Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение коронавируса

Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса, заявил он во вторник в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН, распространенном Белым домом.
РИА Новости10:45
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Белорусский омоновец выиграл у NEXTA суд из-за видео с проститутками

10 сентября суд Минского района удовлетворил иск омоновца и обязал администратора Telegram-канала опровергнуть недостоверную информацию и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 2500 белорусских рублей (более 73 тысяч российских).
Lenta.ru06:44
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