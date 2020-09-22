Госдума одобрила рост акцизов на сигареты на 20%
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Согласно одобренному предложению кабмина, акцизы будут проиндексированы на 20% в 2021 году. Так, ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2359 рублей за 1 тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты - 60 рублей за штуку.В источнике
С чего всё началось
Минфин объяснил, почему в 2021 году резко вырастут акцизы на сигареты
Предложение Минфина РФ резко повысить в 2021 году акцизы не на алкоголь, а на сигареты согласуется с политикой государства по противодействию потребления табака и в то же время поддержке развития виноградарства, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
РИА Новостивчера в 09:00
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Информация о возможном повышении цен на сигареты в 2021 году не фейк
Муниципальный вестник Армавира05:04