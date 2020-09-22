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Российская газета
Российская газета

Госдума одобрила рост акцизов на сигареты на 20%

Согласно одобренному предложению кабмина, акцизы будут проиндексированы на 20% в 2021 году. Так, ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2359 рублей за 1 тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты - 60 рублей за штуку.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин объяснил, почему в 2021 году резко вырастут акцизы на сигареты

Предложение Минфина РФ резко повысить в 2021 году акцизы не на алкоголь, а на сигареты согласуется с политикой государства по противодействию потребления табака и в то же время поддержке развития виноградарства, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
РИА Новостивчера в 09:00
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Эксперт спрогнозировал рост цен на сигареты с повышением акциза

Телеканал 360°08:21
Российская газета

Госдума одобрила рост акцизов на сигареты на 20%

Российская газета06:24
Коммерсантъ

Минфин объяснил, почему повышаются акцизы на табак, а не на алкоголь

Коммерсантъвчера в 09:43
РБК

В Минфине объяснили резкое повышение акцизов на табак борьбой с курением

РБКвчера в 13:34
ИА Красная Весна

Минфин объяснил причину резкого повышения акцизов на табак

ИА Красная Веснавчера в 11:56
ТАСС

Мобилизация доходов. Где российское правительство ищет деньги в бюджет

ТАСС06:45
RT на русском

В Минфине прокомментировали планы повышения акцизов на табак

RT на русскомвчера в 10:10
Муниципальный вестник Армавира

Информация о возможном повышении цен на сигареты в 2021 году не фейк

Муниципальный вестник Армавира05:04

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Коммерсантъ10:22
821

Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение коронавируса

Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса, заявил он во вторник в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН, распространенном Белым домом.
РИА Новости10:45
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Как хихикают крысы, выяснили британские ученые

Исследование, опубликованное 21 сентября в журнале Current Biology, предполагает, что эти высокочастотные звуки похожи на человеческий смех, и количество смеха напрямую связано с тем, насколько позитивно воспринимают крысы щекотку.
LentaChel.ru10:58

В Крыму задержали граждан Украины и России за призывы к экстремизму

В ведомстве отметили, что гражданин Украины в сентябре 2020 года распространил в Крыму листовки, содержащие призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России.
РИА Новости11:47
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В Минске не хватило трех батальонов, предавших Лукашенко

Москва «демонстрирует, что российские мобилизационные возможности намного быстрее и мощнее, чем многострадальный план НАТО 30-30-30, который заключается в мобилизации за 30 дней 30 батальонов (21 тыс. штыков), 30 эскадрилий (600 истребителей) и 30 военных кораблей для защиты любой европейской страны от русской агрессии».
Свободная Пресса07:02
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«Локомотив» не поедет на матч КХЛ против «Куньлуня»

КХЛ 20 сентября объявила о переносе матча между "Куньлунем" и "Локомотивом" с 21 на 22 сентября, отметив, что решение о возможности проведения игры будет принято по итогам дополнительного тестирования ярославцев.
РИА Новости08:50

Le Monde: Путин в разговоре с Макроном высказался о Навальном как о симулянте и нарушителе законов

Президент России в разговоре с французским коллегой высказался об Алексее Навальном как о симулянте и нарушителе законов, сообщает со ссылкой на источники французская газета Le Monde.
Эхо Москвы11:33

РФС заключил соглашения о развитии футбола в двух регионах

Российский футбольный союз, Министерство спорта, правительства и федерации футбола Астраханской области и Ямало-Ненецкого автономного округа подписали соглашения о сотрудничестве в сфере развития футбола.
RT на русском05:50