Согласно одобренному предложению кабмина, акцизы будут проиндексированы на 20% в 2021 году. Так, ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2359 рублей за 1 тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты - 60 рублей за штуку.

С чего всё началось Минфин объяснил, почему в 2021 году резко вырастут акцизы на сигареты Предложение Минфина РФ резко повысить в 2021 году акцизы не на алкоголь, а на сигареты согласуется с политикой государства по противодействию потребления табака и в то же время поддержке развития виноградарства, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. РИА Новости вчера в 09:00