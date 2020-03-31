Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГосдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии. Позднее его должен одобрить Совет федерации.
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Режим самоизоляции введен в Новосибирской области. Ограничения для жителей такие же, как и для других регионов России.
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