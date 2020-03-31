Коронавирус
КоммерсантъГосдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии. Позднее его должен одобрить Совет федерации.
Читать в источнике
Оценить128
Подробнее о событии
Показать все источники
Штрафы за нарушение самоизоляции введут в России. Пока у закона очень широкое толкование
Телеканал 360°вчера в 05:54
Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 07:01, Ашберн
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Экономика
Мишустин исключил обложение новым налогом зарплатных счетов в банках
«Текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, в частности это зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчета налога», — заявил Мишустин на совещании по экономическим вопросам (цитата по телеканалу «Россия 24»).
Здоровье
У пациента в Чайковском предварительно выявлен коронавирус
В Чайковском у одного пациентов, по предварительным данным, выявлен коронавирус.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После «верификации» на ресурсах столичного департамента информационных технологий (ДИТ) гражданину выдадут уникальный QR-код на одну операцию.
Общество
В Ростовской области подтверждено пять случаев коронавируса
Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 12:28 — REGNUM В Ростовской области общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло пяти, сообщает ИА REGNUM.
Общество
В Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин
Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц.
Политика
Украина может ослабить карантин для спасения экономики
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Здоровье
В Испании число жертв коронавируса превысило восемь тысяч человек
Число жертв от коронавируса COVID-19 в Испании превысило 8 тысяч человек, только за последние сутки умерли 849 пациентов, сообщает министерство здравоохранения.
Игры
Игрокам стал доступен пролог The Elder Scrolls Online: Greymoor
Чтобы начать прохождение пролога The Elder Scrolls Online: Greymoor, вам нужно получить бесплатное стартовое задание «Пролог: Заговор ковена» во внутриигровом магазине Crown Store.
Происшествия
Семья из 17 человек заразилась коронавирусом на похоронах в Британии
Общество
В московских СИЗО запретили пускать адвокатов и посетителей
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) из-за распространения коронавируса прекратила прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми следственных изоляторов в Москве.
Общество
Эпидемиолог дал прогноз о пике заражений коронавирусом в России
Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Общество
В России за сутки умерли 8 человек с коронавирусом
В России, по последним данным, скончались 17 человек с положительным тестом на коронавирус. Восемь из них - за последние сутки.
Общество
В Курской области выявили первые три случая коронавируса
В Курской области подтверждены три случая новой коронавирусной инфекции.
Экономика
РФ учредила новую нефтекомпанию в день ухода «Роснефти» из Венесуэлы
Компания зарегистрирована в Москве 28 марта - в этот день стало известно, что «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов.
Авто
В Казахстане начали выпуск автомобилей Chevrolet
В республике и раньше занимались сборкой этой марки, завод «Азиа Авто» в Усть-Каменогорске производил Chevrolet Aveo, Tracker и Captiva, но в 2018 году выпуск автомобилей закончился.
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке уточнил диагнозы погибших
Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал видео из больничной палаты
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл попрощались с поклонниками
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи Великобритании 8 января.
Политика
Глава правительства России ограничил движение через границу страны
Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Общество
26 регионов России перешли на режим самоизоляции
В 26 регионах России введен режим самоизоляции. Об этом гласят данные стопкоронавирус.рф.
Общество
Предустановку российского ПО на гаджеты отсрочат на полгода
Госдума поменяла срок вступления в силу требования о предустановке российских приложений на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Общество
Режим самоизоляции введен в Новосибирской области
Режим самоизоляции введен в Новосибирской области. Ограничения для жителей такие же, как и для других регионов России.
Общество
Эксперт рассказал, по чьему сценарию с коронавирусом идет Россия
Россия с точки зрения борьбы с коронавирусной инфекцией скорее идет по сценарию Китая и Японии, на Италию ситуация в РФ не похожа, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
Общество
В России за сутки коронавирусом заразились 500 человек
За предыдущие сутки в России выявлено заражение коронавирусной инфекцией сразу 500 человек, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.
Общество
Ушел из жизни автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин
Москва, 31 марта 2020, 11:31 — REGNUM В возрасте 95 лет скончался драматург Леонид Зорин. Об этом вдова драматурга сообщила ТАСС.
Футбол
Сборная России опубликовала команду рекордсменов по числу матчей. В нее вошли Аршавин, Онопко, Карпин и Семак
Сборная России опубликовала список рекордсменов по матчам за команду по позициям.