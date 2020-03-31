с чего всё началось

Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий снижение до 15 процентов страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса в целях реализации поручения российского лидера. Об этом передает РИА "Новости".

Госдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса

Общество В Югре ввели режим обязательной самоизоляции Уважаемые земляки, с сегодняшнего дня в нашем регионе вводится режим обязательной самоизоляции с целью предотвращения распространения COVID-19.

Экономика «Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.

Общество Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Происшествия Сотрудник «Норникеля» заразился коронавирусом В «Норникеле» зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией – у механика судна.

Хоккей Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.

Общество На Камчатке ввели режим самоизоляции Камчатка переходит на режим самоизоляции, соответствующее распоряжение губернатора края Владимира Илюхина опубликовано на официальном сайте регионального правительства.

Экономика Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.

Общество Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.

Общество В России за сутки зафиксировали 500 новых случаев коронавируса В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 500 случаев заражения коронавирусом в 24 регионах. В четырех их них погибли восемь человек.

Общество В Воронежской области вводится режим всеобщей самоизоляции Губернатор Воронежской области подписал указ, согласно которому все жители региона с 31 марта обязаны не покидать места проживания.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Общество Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля Москва, 1 апреля 2020, 02:49 — REGNUM Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля в соответствии с постановлением правительства РФ, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Экономика WSJ: Xerox окончательно отказалась от идеи купить HP По их данным, Xerox после пяти месяцев попыток планирует окончательно отозвать предложение купить HP за более $30 млрд и отказаться от идеи сменить за счет враждебного поглощения руководство этого производителя принтеров и персональных компьютеров.