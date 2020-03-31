Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВГосдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса

Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий снижение до 15 процентов страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса в целях реализации поручения российского лидера. Об этом передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать30
с чего всё началось
Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению декабрьского законопроекта
 депутатов, которые предложили компенсационные механизмы для ряда компаний, торгующих в том числе подлежащими обязательной маркировке товарами, при их вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.
РБКвчера в 08:33

Подробнее о событии

Госдума РФ во II чтении приняла законопроект о снижении страховых взносов для МСП

Экономика сегоднявчера в 04:00

Госдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15%

Вести.Ruвчера в 06:03

Госдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса

РЕН ТВвчера в 04:14

Дума одобрила двукратное снижение социальных взносов для малого бизнеса

РБКвчера в 08:33

Госдума сокращает страховые взносы для бизнеса

REGNUMвчера в 03:54

Комитет Госдумы одобрил снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса

Вечерняя Москва30 марта в 14:28

Бюджетный комитет ГД одобрил снижение до 15% соцвзносов для малого и среднего бизнеса

ПРАЙМ30 марта в 14:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 01:42, Ашберн
Общество

В Югре ввели режим обязательной самоизоляции

Уважаемые земляки, с сегодняшнего дня в нашем регионе вводится режим обязательной самоизоляции с целью предотвращения распространения COVID-19.
Муксун.fm вчера в 15:46
Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
ТАСС 30 марта в 19:25
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

ТАСС вчера в 16:24
Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, что уже переболела коронавирусом

Многие российские звезды шоу-бизнеса всерьез обеспокоены вспышкой коронавируса и находятся в самоизоляции.
Kleo.ru вчера в 06:46
Политика

Минобороны показало улетевший на борьбу с коронавирусом в США самолет

Lenta.ru вчера в 23:19
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:08
Происшествия

В Новосибирске выявлен десятый пациент с коронавирусом

На сегодняшний день количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области достигло десяти.
REGNUM 00:27
Единоборства

Президент UFC сделал заявление о бое Хабиба и Фергюсона

FightTime.ru вчера в 06:10
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Известия вчера в 16:00
Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

С 31 марта жителям Ростовской области запрещается покидать места своего проживания.
Город N (Ростов) 30 марта в 18:12
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Общество

Волгоградский единоросс-миллионер просит Путина вызволить его с Фиджи

Евразия Daily вчера в 11:33
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
Происшествия

Сотрудник «Норникеля» заразился коронавирусом

В «Норникеле» зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией – у механика судна.
Ведомости вчера в 14:07
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru вчера в 09:42
Хоккей

Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса

Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.
Российская газета вчера в 23:44
Общество

На Камчатке ввели режим самоизоляции

Камчатка переходит на режим самоизоляции, соответствующее распоряжение губернатора края Владимира Илюхина опубликовано на официальном сайте регионального правительства.
РИА Новости 01:34
Экономика

Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Дума ТВ вчера в 07:58
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар вчера в 10:40
Общество

В России за сутки зафиксировали 500 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 500 случаев заражения коронавирусом в 24 регионах. В четырех их них погибли восемь человек.
Вести Татарстан вчера в 09:03
Общество

В GooglePlay появилось приложение для мониторинга москвичей на карантине

В магазине приложений Google Play для смартфонов под операционной системой Android опубликовали приложение «Социальный мониторинг».
Ведомости вчера в 21:18
Общество

В Воронежской области вводится режим всеобщей самоизоляции

Губернатор Воронежской области подписал указ, согласно которому все жители региона с 31 марта обязаны не покидать места проживания.
Kursk.com вчера в 08:12
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Москва, 1 апреля 2020, 02:49 — REGNUM Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля в соответствии с постановлением правительства РФ, ранее подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным.
REGNUM вчера в 19:49
Экономика

WSJ: Xerox окончательно отказалась от идеи купить HP

По их данным, Xerox после пяти месяцев попыток планирует окончательно отозвать предложение купить HP за более $30 млрд и отказаться от идеи сменить за счет враждебного поглощения руководство этого производителя принтеров и персональных компьютеров.
ТАСС вчера в 17:47
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Омской области выросло до восьми

Количество заразившихся коронавирусом увеличилось в Омской области с 3 до 8 человек, один из заболевших находится в очень тяжелом состоянии, сообщила во вторник журналистам пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Александра Буркова.
ТАСС вчера в 13:39
Общество

Эксперт рассказал, когда можно будет ослабить режим самоизоляции из-за коронавируса

Малеев подчеркнул, что прирост количества новых случаев в России зависит от двух факторов: от количества людей, возвращающихся в страну из-за рубежа, и граждан, не соблюдающих "режим карантина и разобщения".
ТАСС вчера в 23:28
Общество

В Северной Осетии выявили двух первых заразившихся коронавирусом

В Северной Осетии выявили два первых случая заражения новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте властей региона.
РБК 01:06
Общество

Белый дом: из-за пандемии в США могут умереть до 200 тыс. человек

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс заявила, что от 100 до 200 тыс. человек могут умереть в США во время пандемии, вызванной новым коронавирусом, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 19:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное