Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВГосдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса

Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий снижение до 15 процентов страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса в целях реализации поручения российского лидера. Об этом передает РИА "Новости".
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Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению декабрьского законопроекта
 депутатов, которые предложили компенсационные механизмы для ряда компаний, торгующих в том числе подлежащими обязательной маркировке товарами, при их вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.
РБКвчера в 08:33

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Дума одобрила двукратное снижение социальных взносов для малого бизнеса

РБКвчера в 08:33

Комитет Госдумы одобрил снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса

Вечерняя Москва30 марта в 14:28

Госдума снизила размер соцвзносов для МСП с 30% до 15%

Вести.Ruвчера в 06:03

Соцвзносы для малого и среднего бизнеса снизились вдвое

Газета.Ruвчера в 04:52

Госдума сокращает страховые взносы для бизнеса

REGNUMвчера в 03:54

У МСП за 9 месяцев высвободится 285 млрд руб. в результате снижения страхвзносов

Интерфаксвчера в 06:16

Бюджетный комитет ГД одобрил снижение до 15% соцвзносов для малого и среднего бизнеса

ПРАЙМ30 марта в 14:21
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Энергетика

Министры энергетики России и США обсудили цены на нефть

«Министр Бруйетт и министр Новак обсудили изменения на энергетическом рынке и договорились продолжать диалог между крупными производителями и потребителями энергоресурсов, в том числе в рамках G20, для поиска путей выхода из этого беспрецедентного периода потрясений в мировой экономике»,— сообщили в Минэнерго США (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ вчера в 22:46
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости 30 марта в 16:49
Общество

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.
РИА Новости вчера в 16:43
Политика

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

Российский военный самолет вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в США, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Газета.Ru вчера в 21:38
Гаджеты

Энергоэффективные 15-ваттные Ryzen 7 4700U и Ryzen 5 4500U выступают на уровне 45-ваттных процессоров Intel

Производительность мобильного процессора Ryzen 7 4800HS действительно впечатляет.
iXBT.com вчера в 09:47
Общество

В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%.
RT на русском вчера в 17:51
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском вчера в 11:25
Армия и оружие

В России более четырёх тысяч военных прошли тест на коронавирус

RT на русском вчера в 20:56
Экономика

Аналитики OilPrice рассказали, как Россия лишила США «энергетической независимости»

По мнению аналитиков OilPrice, эта нефтяная война может перерасти в катастрофу и навсегда изменить мировой энергетический ландшафт.
ПолитРоссия вчера в 13:13
Армия и оружие

Американцы снова встали на пути у российской военной полиции в Сирии

Машины российской военной полиции были остановлены на американском блокпосте, установление которого не было согласовано с официальным Дамаском.
ГЛАС.RU вчера в 12:55
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец вчера в 01:40
Здоровье

Главный эпидемиолог призвал соблюдать спокойствие

Более 80 процентов случаев коронавирусной инфекции COVID-19 протекает легко, отметил Николай Брико, завершая краткий исторический экскурс, хотя всегда есть группа людей, которая переносит болезнь тяжелее, чем остальные.
Военно-промышленный курьер вчера в 00:43
Политика

Посол России сообщил о готовности продлить ракетный договор с США

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о готовности Москвы продлить с Вашингтоном двусторонний Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Lenta.ru вчера в 22:13
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева попала в больницу в Испании

Российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева попала в испанскую больницу.
Известия вчера в 23:46
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

В Москве ужесточили меры по борьбе с коронавирусом, передвижение жителей будет ограничено.
Росбалт 29 марта в 13:14
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус

Роспотребнадзор на фоне пандемии COVID-19 советует россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии.
РИА Новости вчера в 22:08
Общество

В России за сутки зафиксировали 500 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 500 случаев заражения коронавирусом в 24 регионах. В четырех их них погибли восемь человек.
Вести Татарстан вчера в 09:03
Общество

В Самарской области введут режим всеобщей самоизоляции

В Самарской области ввели режим всеобщей самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19.
Газета.Ru вчера в 10:29
Авто

ГАЗ вывел на тесты новый «Соболь Next»

Первые фотографии проходящего дорожные и доводочные испытания прототипа появились в группе ВКонтакте «RCI News | Russian Cars Industry».
Автоновости дня вчера в 04:18
Общество

Пресс-секретарь Сергея Собянина рассказала о состоянии его здоровья

Мэр Москвы Сергей Собянин чувствует себя хорошо. Об этом 31 марта сообщила его пресс-секретарь Гульнара Пенькова.
Вечерняя Москва вчера в 10:25
Общество

У жителей итальянской Феррары обнаружили иммунитет к коронавирусу

У жителей итальянской провинции Феррара заподозрили наличие иммунитета к новому типу коронавируса.
Известия вчера в 16:09
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ 30 марта в 14:13
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 17:51
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Известия вчера в 16:00
Музыка

«Евровидение-2020» заменят специальным шоу

Организаторы международного конкурса «Евровидение», который был отменен из-за пандемии коронавируса, проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также участников конкурсов прошлых лет.
BFM.ru вчера в 19:20
Общество

В США за день от коронавируса скончалось рекордное количество человек

Число умерших от коронавируса в Соединенных Штатах за день достигло примерно 770 человек. Это стало рекордной цифрой для страны.
Вечерняя Москва вчера в 19:18
Общество

Госдума приняла закон о праве правительства вводить режим ЧС

Госдума приняла закон о расширении полномочий кабмина и праве правительства вводить режим ЧС.
RT на русском вчера в 04:30
Общество

Мосгордума определила размер штрафов за нарушение самоизоляции

Депутаты Московской городской думы внесли законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 11:19
Происшествия

В Красноярске двое детей заразились коронавирусом

По информации управления Роспотребнадзора Красноярскому краю, в Красноярске коронавирус зарегистрирован у двоих детей.
Вести.Ru вчера в 22:46
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