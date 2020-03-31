Коронавирус
РЕН ТВГосдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса
Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий снижение до 15 процентов страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса в целях реализации поручения российского лидера. Об этом передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Соответствующая поправка была внесена ко второму чтению декабрьского законопроекта депутатов, которые предложили компенсационные механизмы для ряда компаний, торгующих в том числе подлежащими обязательной маркировке товарами, при их вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.РБКвчера в 08:33
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Комитет Госдумы одобрил снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса
Вечерняя Москва30 марта в 14:28
У МСП за 9 месяцев высвободится 285 млрд руб. в результате снижения страхвзносов
Интерфаксвчера в 06:16
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