с чего всё началось

Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий снижение до 15 процентов страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса в целях реализации поручения российского лидера. Об этом передает РИА "Новости".

Госдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса

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