с чего всё началось

Дмитрий Коротаев / ИЗВЕСТИЯ Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий снижение до 15 процентов страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса в целях реализации поручения российского лидера. Об этом передает РИА "Новости".

Госдума одобрила снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса

Энергетика Bloomberg: саудиты нашли способ надавить на Россию в нефтяной войне Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии и второй по величине производитель нефти в мире Saudi Aramco могут продать долю в своем подразделении за 10 миллиардов долларов.

Общество Сахалинцам не потребуются QR-коды, чтобы передвигаться по городу Как отметили в пресс-службе правительства Сахалинской области, свободно передвигаться по городу имеют право сотрудники организаций и предприятий, которые продолжают работать для жизнеобеспечения области.

Происшествия В Красноярске убили семью из трех человек Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.

Шоу-бизнес Кудрявцева сообщила результат теста на коронавирус Телеведущая Лера Кудрявцева, которая присутствовала на вечеринке вместе со Львом Лещенко и Игорем Николаевым, сообщила результат своего анализа на коронавирус.

Экономика Что изменится в российских законах в апреле 2020 года 1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.

Происшествия СК предъявил совладельцу «Зимней вишни» обвинение в даче взятки Следователи СК России предъявили обвинения генеральному директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию, в даче взятки по ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки).

Финансы Рубль падает на открытии торгов Рубль на открытии торгов на Московской бирже падает по отношению к доллару и евро.

Наука «Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.

Экономика Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.

Общество В России изменили правила техосмотра автомобилей Госдума 31 марта упростила правила прохождения техосмотра и отложила введение обязательной фиксации данного процесса на фото.

Общество В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.