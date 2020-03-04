Экономика
Rambler News ServiceГосдума одобрила социальные поправки в бюджет
Госдума приняла в I чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов, передает корреспондент RNS. Решение было принято единогласно.
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с чего всё началось
В пояснительной записке к проекту ФЗ отмечается, что законопроект подготовлен в целях финансового обеспечения расходных обязательств РФ, возникающих при реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию.The Moscow Post04 марта в 06:27
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Госдума рассмотрит поправки в бюджет для реализации послания Владимира Путина 4 марта
Якутия 2402 марта в 17:33
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Общество
Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту
Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Наука
Женщины живут дольше мужчин из-за различия половых хромосом
Происшествия
Чемпион Украины по шахматам трагически погиб вместе с подругой
Чемпион Украины по быстрым шахматам Станислав Богданович трагически погиб в Москве. Причиной смерти 27-летнего шахматиста стало отравление.
Общество
Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника
Политика
Глава МИД Украины назвал подачу воды в Крым «инструментом деоккупации»
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал подачу воды в российский Крым «инструментом деоккупации».
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Общество
ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
ФБР регулярно размещает такую рекламу на русском языке, однако ранее в ней не наблюдалось использование столь популярных образов, как Высоцкий.
Политика
Утверждена новая структура аппарата правительства
В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.
Шоу-бизнес
Актер Алексей Панин намерен покинуть Россию
Российский актер Алексей Панин в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил о своем желании уехать из России в Испанию.
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана длились пять часов
Армия и оружие
В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе
Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики заявила, что украинские военные вернулись на позиции у Петровского в Донбассе, где осенью состоялся отвод сил.
Политика
«Ведомости»: в Конституцию не вносят запрет на иностранную недвижимость из-за чиновников
Запрет на владение иностранной недвижимостью для госслужащих не вошел в перечень поправок в Конституцию из-за чиновников и депутатов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации и Госдуме.
Экономика
В России 38 банков попали в зону повышенного риска в 2020 году
Индекс "здоровья банковского сектора" (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) в РФ повысился в 2019 году до 90,5% против 89% в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы российского рейтингового агентства "Эксперт РА".
Финансы
Курс евро превысил 76 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 6 марта, превысил 76 рублей впервые с января 2019 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
Авто
Новый седан Genesis G80 предложил оценить дизайн
Очевидно, кроссовер Genesis GV80 поделился с седаном G80 не только «атлетичной элегантностью», но и новой заднеприводной платформой вместе с агрегатами, архитектурой салона и многим другим.
Общество
Минтруду предложили увеличить больничные пособия из-за коронавируса
В России могут увеличить больничное пособие для тех, кого отправили на карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок
Красноярский экономический форум (КЭФ), который должен был пройти 19-21 марта, перенесен на неопределенный срок.
Политика
Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США
Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.
Политика
Глава ЦИК сравнила голосование по Конституции с комплексным обедом
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на примере комплексного обеда объяснила, почему голосование по отдельным поправкам в Конституцию провести нельзя, сообщает «Медуза».
Происшествия
СК: Глава стройфирмы в Подмосковье похитил 3 млрд руб на оборонзаказе
Следствием установлено, что в результате мошеннических действий руководства компании "Строй Групп" - Бабаева, Лободы, а также иных неустановленных лиц - в период 2015-2019 при исполнении 11 договоров в рамках оборонно-промышленного заказа были похищены порядка 3 миллиардов рублей бюджетных средств.
Общество
В Москве простились с мужем блогера Диденко
28 февраля Екатерина Диденко вместе с мужем Валентином и компанией друзей отмечали день рождения инста-блогера.
Политика
Путин призвал глав фракций поддержать проект о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин попросил глав фракций Государственной думы поддержать законопроект о поправках в конституцию.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Транспорт
«Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными
Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
Общество
Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции
«Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78% россиян, к 3 марта — 83%», — говорится в тексте.