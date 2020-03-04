Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceГосдума одобрила социальные поправки в бюджет

Госдума приняла в I чтении поправки в закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов, передает корреспондент RNS. Решение было принято единогласно.
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В пояснительной записке к проекту ФЗ
 отмечается, что законопроект подготовлен в целях финансового обеспечения расходных обязательств РФ, возникающих при реализации послания Президента РФ Федеральному Собранию.
The Moscow Post04 марта в 06:27

Подробнее о событии

Из чьего кармана оплатят инициативы президента?

Аргументы и Фактывчера в 16:11

Силуанов ответил про индексацию пенсий работающим

Московский Комсомолец04 марта в 12:08

Закрепили рублем

Российская газета04 марта в 06:00

Поправки в бюджет ПФР прошли первое чтение

Государственная Дума РФ04 марта в 08:08

Госдума обеспечивает оперативное финансирование послания президента

REGNUM04 марта в 05:38

Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет

РИА Новости03 марта в 21:45

Госдума рассмотрит поправки в бюджет для реализации послания Владимира Путина 4 марта

Якутия 2402 марта в 17:33
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Общество

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Ведомости вчера в 16:17
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК 04 марта в 19:03
Наука

Женщины живут дольше мужчин из-за различия половых хромосом

МедиаПоток вчера в 06:04
Происшествия

Чемпион Украины по шахматам трагически погиб вместе с подругой

Чемпион Украины по быстрым шахматам Станислав Богданович трагически погиб в Москве. Причиной смерти 27-летнего шахматиста стало отравление.
Вести.Ru 01:50
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Известия вчера в 04:52
Политика

Глава МИД Украины назвал подачу воды в Крым «инструментом деоккупации»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал подачу воды в российский Крым «инструментом деоккупации».
SM News 03:07
Спорт

Умер российский пловец-паралимпиец Александр Макаров

ФАН 00:38
Общество

Россиянам пообещали «малиновое» лето

Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
BFM.ru вчера в 06:52
Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

ФБР регулярно размещает такую рекламу на русском языке, однако ранее в ней не наблюдалось использование столь популярных образов, как Высоцкий.
РИА Новости вчера в 20:51
Политика

Утверждена новая структура аппарата правительства

В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.
Коммерсантъ вчера в 14:53
Шоу-бизнес

Актер Алексей Панин намерен покинуть Россию

Российский актер Алексей Панин в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил о своем желании уехать из России в Испанию.
Псковское агентство информации вчера в 00:15
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана длились пять часов

ИА Новороссия вчера в 12:18
Армия и оружие

В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе

Народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики заявила, что украинские военные вернулись на позиции у Петровского в Донбассе, где осенью состоялся отвод сил.
RT на русском 02:50
Политика

«Ведомости»: в Конституцию не вносят запрет на иностранную недвижимость из-за чиновников

Запрет на владение иностранной недвижимостью для госслужащих не вошел в перечень поправок в Конституцию из-за чиновников и депутатов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации и Госдуме.
Коммерсантъ вчера в 21:15
Экономика

В России 38 банков попали в зону повышенного риска в 2020 году

Индекс "здоровья банковского сектора" (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) в РФ повысился в 2019 году до 90,5% против 89% в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы российского рейтингового агентства "Эксперт РА".
ТАСС вчера в 16:30
Финансы

Курс евро превысил 76 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 6 марта, превысил 76 рублей впервые с января 2019 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.
RT на русском 02:13
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
РИА Новости вчера в 11:46
Авто

Новый седан Genesis G80 предложил оценить дизайн

Очевидно, кроссовер Genesis GV80 поделился с седаном G80 не только «атлетичной элегантностью», но и новой заднеприводной платформой вместе с агрегатами, архитектурой салона и многим другим.
Драйв вчера в 08:04
Общество

Минтруду предложили увеличить больничные пособия из-за коронавируса

В России могут увеличить больничное пособие для тех, кого отправили на карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
URA.Ru вчера в 18:38
Общество

Красноярский экономический форум перенесли на неопределенный срок

Красноярский экономический форум (КЭФ), который должен был пройти 19-21 марта, перенесен на неопределенный срок.
ТАСС 03:14
Политика

Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США

Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.
Ведомости вчера в 11:11
Политика

Глава ЦИК сравнила голосование по Конституции с комплексным обедом

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на примере комплексного обеда объяснила, почему голосование по отдельным поправкам в Конституцию провести нельзя, сообщает «Медуза».
Полит.ру вчера в 06:09
Происшествия

Обвиняемого в педофилии сотрудника ГИБДД задержали в Екатеринбурге

Газета.Ru 02:32
Происшествия

СК: Глава стройфирмы в Подмосковье похитил 3 млрд руб на оборонзаказе

Следствием установлено, что в результате мошеннических действий руководства компании "Строй Групп" - Бабаева, Лободы, а также иных неустановленных лиц - в период 2015-2019 при исполнении 11 договоров в рамках оборонно-промышленного заказа были похищены порядка 3 миллиардов рублей бюджетных средств.
РИА Новости 02:56
Общество

В Москве простились с мужем блогера Диденко

28 февраля Екатерина Диденко вместе с мужем Валентином и компанией друзей отмечали день рождения инста-блогера.
АБН вчера в 05:31
Политика

Путин призвал глав фракций поддержать проект о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин попросил глав фракций Государственной думы поддержать законопроект о поправках в конституцию.
РИА Новости вчера в 16:44
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости 03 марта в 19:59
Транспорт

«Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными

Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
Ведомости вчера в 16:22
Общество

Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции

«Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78% россиян, к 3 марта — 83%», — говорится в тексте.
Известия вчера в 12:13
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Ежегодное послание президента Федеральному Собранию в 2020 годуБольше новостей по теме
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