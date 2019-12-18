Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаГосдума изменит механизмы расселения из аварийного жилья

Госдума в среду 18 декабря приняла закон о совершенствовании механизмов переселения граждан из аварийного жилья.
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с чего всё началось
По принятому закону
 при расселении субъекты РФ смогут за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ предоставлять собственникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий (расширении жилплощади), субсидии на приобретение жилья или компенсировать проценты по ипотечным кредитам.
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