с чего всё началось

Госдума в среду 18 декабря приняла закон о совершенствовании механизмов переселения граждан из аварийного жилья.

Политика Швейцарский суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.

Политика Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса» Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.

Политика Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами Как рассказала ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством.

Происшествия СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием, сообщили РБК в пресс-службе СУ СК по Тамбовской области.

Экономика Экс-менеджер РЖД и ВЭБ создали одного из крупнейших операторов вагонов «ВЭБ.РФ планирует передать ООО «Атлант» в лизинг или в собственность весь парк грузовых вагонов в размере около 40 тыс. единиц подвижного состава на рыночных условиях, в результате планируемого объединения парков обеих компаний ООО «Атлант» получит в управление порядка 75 тыс. вагонов», — говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.

Политика Народный совет ЛНР принял закон о границах республики Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял закон, определяющий границы ЛНР в пределах Луганской области Украины, передает корреспондент РИА Новости.

Биатлон Фуркад прокомментировал отстранение России Прославленный французский биатлонист и пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от участия в больших международных турнирах.