с чего всё началось

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект о повышении минимального уровня оплаты труда с 2020 года. Он повысится на 850 рублей и составит 12 130 рублей.

Политика Песков прокомментировал дело студента Жукова Студент НИУ ВШЭ Егор Жуков, обвиняемый в призывах к экстремизму, имеет право на обжалование своего приговора.

Политика Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.

Политика Зеленский обсудил с Макроном предстоящий саммит Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон по телефону обговорили позиции сторон перед встречей в «нормандской формате».

Шоу-бизнес Виктория Лопырева тайно вышла замуж Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.

Общество Производители порошков ответили на обвинения ФАС Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.

Музыка Опубликован рейтинг самых популярных песен года На днях на музыкальном стриминговом сервисе Spotify разместили статистику наиболее прослушиваемых артистов за 10 лет.

Политика Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.

Политика Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.

Армия и оружие США направят против России «Золотую Орду» Военно-воздушные силы США хотят направить против своих противников систему полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающую также использование искусственного интеллекта и коммуникаций.

Спорт Решение WADA по российскому вопросу будет обязательным для МОК Решение исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по возможным санкциям в отношении российского спорта будет обязательным для Международного олимпийского комитета (МОК).

Футбол Греческие СМИ сообщили, что Каррера может возглавить АЕК Итальянский специалист Массимо Каррера, последним местом работы которого был российский «Спартак», является претендентом на вакантную должность главного тренера греческого футбольного клуба АЕК.

Баскетбол ЦСКА в овертайме переиграл «Жальгирис» в матче баскетбольной Евролиги ЦСКА одержал восьмую победу в "регулярке" Евролиги и поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а "Жальгирис", потерпевший шестое поражение кряду, расположился на 17-й строчке.

Политика Строительство «Северного потока-2» ускорилось Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.

Авто В РФ появится обновленный Hyundai Solaris Получена информация о том, что новый Hyundai Solaris 2020 года оборудуют электроприводом, а на заднем ряду для пассажиров будут предусмотрены дефлекторы обдува и USB.

Экономика «Роснано» за 20 млрд руб. создаст фонд развития цифровой экономики В свою очередь, руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс указал на то, что фонд планирует оказывать поддержку и проектам малого бизнеса, поэтому ему нужно дополнительные 1,5 млрд рублей на отдельный фонд, который будет инвестировать только в малые технологичные фирмы.

Политика Царев назвал большим шагом предоставление особого статуса Донбассу Украина готова выполнить условия Минских соглашений и предоставить Донбассу особый статус, заявил помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Здоровье Метформин от диабета может провоцировать рак Речь идет о препарате метформин, в составе которого могут содержаться некоторые опасные химические соединения.