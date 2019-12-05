Экономика
АрбузГосдума одобрила увеличение МРОТ на 850 рублей
Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект о повышении минимального уровня оплаты труда с 2020 года. Он повысится на 850 рублей и составит 12 130 рублей.
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Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.Российская газета05:53
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Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о повышении МРОТ на 850 рублей
Московский Комсомолецвчера в 16:31
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