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Госдума одобрила в I чтении порядок оценки соответствия космической техники

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, определяющий порядок оценки соответствия космической техники двойного назначения, которая предназначена для использования в научных и социально-экономических целях.
ТАСС
Речь идет о проекте закона
, направленного на оценку риска подозрительных операций, которые совершают юрлица и индивидуальные предприниматели.
Право.ру
Параллельно документ обязует банки вести процедуры внутреннего контроля, которые также должны относить каждого клиента к одной из трех групп риска проведения подозрительных операций: низкий уровень риска, средний, высокий.
Финмаркет
Градация по степени риска будет вестись с учетом установленных ЦБ по согласованию с Росфинмониторингом критериев.
Финмаркет

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