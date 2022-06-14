Российские регионы получили большую поддержку из федерального бюджета во время пандемии, но из-за ее «окрашенности» стали менее самостоятельными, и ситуацию нужно немного сбалансировать, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным.