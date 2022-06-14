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Госдума одобрила в I чтении запрет использования цифровых активов как средства платежа

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на противодействие возможности использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) и утилитарные цифровые права (УЦП) в качестве средства платежа.
ТАСС
Законопроект был внесен главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
ТАСС
Согласно проекту документа, операторы электронных платформ признаются субъектами национальной платежной системы.
ТАСС
Сейчас перечень сделок, предметом которых являются ЦФА, открыт.
Накануне.Ru

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ГД в I чтении одобрила прямой запрет оплаты цифровыми финансовыми активами
Аргументы и Факты08:30
Госдума в первом чтении приняла законопроект, который прямо запрещает оплату товаров и услуг цифровыми финансовыми активами
КМВ Новости08:28
Госдума одобрила в I чтении запрет использования цифровых активов как средства платежа
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