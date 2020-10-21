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ТАСС
ТАСС

Госдума одобрила в I чтении повышение ставки НДФЛ в 15% на доходы более 5 млн рублей

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% с 13% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. Документ был инициирован правительством РФ.В источнике
С чего всё началось
Депутаты Государственной Думы единогласно приняли в первом чтении поправки
 в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 млн рублей за налоговый период.
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Госдума приняла налог на богатых

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Финмаркетвчера в 10:43
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