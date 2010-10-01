Экономика

Государственная Дума РФГосударственная Дума РФПоддержаны новые налоговые послабления в условиях коронавируса

Поддержка ИП Снизятся налоговые издержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые безвозмездно помогают организациям, ИП и социально ориентированным НКО в борьбе с коронавирусом.
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Госдума одобрила в первом чтении меры налоговой поддержки

Коммерсантъ21 мая в 09:30

Поддержаны новые налоговые послабления в условиях коронавируса

Государственная Дума РФ21 мая в 06:46

Для врачей, детей и бизнеса

Новости Югры21 мая в 01:15
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Футбол

Два новых случая заражения коронавирусом выявлено в АПЛ

В результате тестирования на коронавирус игроков и персонала клубов английской футбольной премьер-лиги выявлено еще два положительных случая в двух клубах, сообщается на сайте турнира.
РИА Новости 17:12
Общество

В Госдуме оценили перспективы уменьшения пенсионного возраста

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что в России вряд ли пойдут на снижение пенсионного возраста.
Газета.Ru 11:56
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Общество

Telegram Group отозвала апелляцию на запрет продажи токенов в США

Адвокаты компании Telegram Group Inc. отозвали поданную в марте апелляцию на постановление суда о запрете продажи цифровых токенов Gram и передачи их покупателям, свидетельствуют документы в электронной базе федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.
Взгляд.ру 19:09
Музыка

Клип «Uno» группы Little Big набрал сто миллионов просмотров

Клип на трек "Uno" российской группы Little Big уже собрало сто миллионов просмотров на YouTube — скорость прироста этого показателя стала рекордной в истории Евровидения, сообщается на официальном сайте конкурса.
РИА Новости 21 мая в 18:26
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Авто

Volkswagen начнет собирать три новых модели в РФ

Автоновости дня вчера в 01:05
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Наука

В Оксфорде рассказали о проекте вакцины против COVID-19

Вакцина против коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca, имеет только 50% шансов на успех, заявил газете Telegraph глава проекта в Оксфорде профессор Адриан Хилл.
РИА Новости 19:43
Шоу-бизнес

Боня эмоционально ответила Инстасамке на обвинения в эскорте

ФАН 04:51
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Политика

В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 08:50
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Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 15:25
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Экономика

Производители средств индивидуальной защиты: продавать не получается ни в России, ни за границей

В редакцию Business FM обратилась Ассоциация производителей средств индивидуальной защиты (СИЗ).
BFM.ru 19:49
Общество

Кадыров опубликовал видеообращение

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама. Видеопоздравление он выложил в свой Telegram-канал.
Газета.Ru 15:35
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Политика

Захарова: США не собирались обсуждать с РФ Договор по открытому небу

США не собирались обсуждать с Россией появлявшиеся претензии по Договору по открытому небу (ДОН), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Коммерсантъ 19:58
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Авто

Lada Xray может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа

Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
Автоновости дня вчера в 06:21
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Игры

Вышел обновленный шутер Saints Row The Third Remastered

NewInform вчера в 12:49
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Технологии

Эксперт рассказал, что делать, если была кибератака на смартфон

Если вы столкнулись с кибератакой, нужно сразу отключить телефон от всех сетей и затем постараться определить, каким образом действовали хакеры, рассказал агентству "Прайм" директор и партнер компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.
ПРАЙМ 19:02
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Общество

Врачи пожаловались на нехватку лекарств в больнице в «Крокус Экспо»

Медицинские работники во временной больнице, находящейся в комплексе «Крокус Экспо» в Подмосковье, анонимно пожаловались на недостаточное количество средств индивидуальной защиты, 23 мая заявил телеканал «Настоящее время».
ИА Красная Весна 15:46
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Происшествия

Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка

Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец 09:00
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Общество

Депутат Пушкина назвала нетипичный симптом COVID-19

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эфире телеканала НТВ назвала нервозность симптомом, который стоит учитывать тем, кто не переболел COVID-19.
РИА Новости 19:19
Финансы

Спекулянты «перевернулись» и теперь делают ставку на рост курса доллара

Нетто-короткая позиция по канадскому доллару продемонстрировала рост пятую неделю подряд и достигла 35 056 контрактов.
Profinance.ru вчера в 17:29
Общество

Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM 16:34
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Здоровье

Главный инфекционист Минздрава оценила силу второй волны коронавируса

Ранее, 22 мая, президент России Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране заявил, что страна должна быть готова ко второй волне эпидемии коронавируса, которая, по словам специалистов, может быть осенью.
Известия вчера в 21:49
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Футбол

Защитник «Баварии» Эрнандес может перейти в «Ньюкасл»

Эрнандес, который перешел в «Баварию» из «Атлетико» за 80 миллионов евро, пока не может закрепиться в основном составе мюнхенцев.
Metaratings 06:39
Общество

Всероссийский последний звонок проведут онлайн

Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru 05:56
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Технологии

Новые запреты на сотрудничество с Huawei оставили небольшую лазейку

Пока все попытки Huawei приспособиться к новым правилам игры сводятся к увеличению запасов комплектующих до введения полного запрета на поставки, который вступит в силу в сентябре.
3DNews 21 мая в 04:39
Армия и оружие

В Ливии уничтожены уже 9 российских ЗРПК «Панцирь-С»

Представители Ливийской национальной армии признали потерю нескольких комплексов, что, очевидно, означает, что в настоящий момент эффективность применения ЗРПК «Панцирь-С» в Ливии упала практически до нуля.
Avia.pro 21 мая в 23:35
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Происшествия

Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели новое дело

Газета.Ru 10:59
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Политика

В Израиле открывается судебный процесс над Нетаньяху

Первый в истории Израиля судебный процесс, где главным обвиняемым станет действующий премьер-министр, начнётся в Иерусалимском окружном суде в воскресенье в 15.00.
РИА Новости 17:35
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Общество

В Гидрометцентре назвали аномальными майские холода в Москве

Синоптики назвали аномальными затянувшиеся майские холода в европейской части России.
Российская газета 18:28
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Кино

Лучшей экранизацией Стивена Кинга стало «Сияние»

Лучшей экранизацией была признана картина «Сияние» режиссера Стэнли Кубрика. Ленту показали на больших экранах 40 лет назад.
Live24 07:52
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Происшествия

СК выясняет обстоятельства загрязнения Москвы-реки

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка по факту загрязнения акватории Москвы-реки в районе города Красногорска Московской области», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:44
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