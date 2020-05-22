Госдума 22 мая приняла в третьем — окончательном чтении несколько законопроектов, направленных на поддержку рядовых граждан и бизнеса. Так, одна из инициатив предусматривает увеличение размеров ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.

Госдума приняла пакет законов по поддержке граждан и бизнеса

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